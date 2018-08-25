Gençlerbirliği - Eskişehirspor maçı öncesi rakamlar

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Gençlerbirliği ile Eskişehirspor, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:15. Maç öncesi Gençlerbirliği 6 puanla 3. sırada, Eskişehirspor 1 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gençlerbirliği, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Eskişehirspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 673. İddaa'da Gençlerbirliği kazanır 1.10, berabere biter 5.00, Eskişehirspor kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Gençlerbirliği önceki hafta Sivasspor mücadelesinde 1-4 kazandı.

Eskişehirspor ise Konya Şekerspor karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Eskişehirspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eskişehirspor, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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