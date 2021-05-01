Gençlerbirliği Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu Cumartesi saat 20:30'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Gençlerbirliği Galatasaray maçı hangi kanalda?
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Gençlerbirliği Galatasaray maçı 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL İLK 11'LER
Gençlerbirliği : Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Lima, Sefa, Stancu.
Galatasaray : Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Arda, Onyekuru, Falcao.
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