Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? Gençlerbirliği GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'

Gençlerbirliği Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu Cumartesi saat 20:30'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Gençlerbirliği Galatasaray maçı hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği Galatasaray maçı 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Gençlerbirliği : Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Lima, Sefa, Stancu.

Galatasaray : Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Arda, Onyekuru, Falcao.