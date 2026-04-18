        Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Gençlerbirliği - Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu?

        Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürüyor. Dün sahasında Çaykur Rizespor ile berabere kalan Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından gözler Galatasaray'a çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, bugün Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar haberimizde...

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 18:25 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı 29 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi ekip Gençlerbirliği ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 25 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşayan Galatasaray, bu deplasmanda hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bu kapsamda "Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, muhtemel 11’de kimler var?" sorularının cevabı haberimizde...

        GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

        GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı anbean takip edebilecek.

        OSIMHEN KADRODA VAR MI?

        Galatasaray’da yeniden takımla birlikte çalışmalara katılan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in, Gençlerbirliği karşısında sahada olması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanında kolundan sakatlanarak ameliyat geçiren golcü oyuncunun, bu mücadelede özel bir koruyucu aparatla forma giymesi öngörülüyor.

        MUHTEMEL 11’LER

        Gençlerbirliği:

        Kaleci: Velho

        Defans: Thalisson, Zuzek, Goutas, Pereira

        Orta saha: Dele-Bashiru, Metehan Mimaroğlu, Tongya, Oğulcan Ülgün

        Forvet: Traore, Koita

        Galatasaray:

        Kaleci: Uğurcan Çakır

        Defans: Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs

        Orta saha: Torreira, Lemina, Sane, Sara

        Forvet: Lang, Barış Alper Yılmaz

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
