Galatasaray-Gençlerbirliği maçının hakemi Oğuzhan Aksu oldu
Giriş: 21 Nisan 2026 - 15:37
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını, Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy üstlenecek.
RAMS Pars'ta oynanacak müsabaka yarın 20.30'da başlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ