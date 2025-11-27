Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Kocaelispor'a konuk olacak! - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği, Kocaelispor'a konuk olacak!

        Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:01 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlerbirliği, Kocaeli deplasmanında!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Kocaeli Stadı'ndaki haftanın açılış maçı, saat 20.00'de başlayacak.

        TÜMOSAN Konyaspor yenilgisi sonrası teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran başkent ekibi, Volkan Demirel yönetiminde 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

        Volkan Demirel'in takımın başında yer aldığı ilk maçta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, ardından Ankara'da RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gençlerbirliği, geçen hafta ise deplasmanda Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

        Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi Gençlerbirliği, 11 puanla 15. sırada bulunuyor.

        Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın kadroda yer alması beklenmezken kırmızı kart cezalısı Thalisson Kelven da Silva, Kocaelispor'a karşı görev yapamayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor