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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Gençlerbirliği kupada uzatmalarda turladı! - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği kupada uzatmalarda turladı!

        Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Belediye Kütahyaspor'u normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 1-0 yenerek tur atladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:33 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:33
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        Gençlerbirliği kupada turladı!
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        Trendyol 1. Lig kulüplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda ağırladığı Nesine 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor'u normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 1-0 yenerek tur atladı.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Yunus Dursun, Kemal Elmas, Azem Zorlu

        Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Ensar Kemaloğlu (Dk. 63 Fıratcan Üzüm), Alperen Babacan (Dk. 63 Zuzek), Umut İslamoğlu (Dk. 90 Sinan Osmanoğlu), Elias Durmaz, Samed Onur, Aosman (Dk. 91 Nalepa), Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 79 Djitte), Mete Kaan Demir, Çağrı Fedai, Yatabare (Dk. 63 Emirhan Ünal)

        Belediye Kütahyaspor: Ahmet Çağrı Güney, Emircan Ataş (Dk. 66 Mustafa Emir Akyıldız), Emir Sezgin, Alpay Eroğlu, Emir Can Çelik, Cemal Kaya, Can Bayırkan (Dk. 46 Gökay Iravul), Gökay Eser (Dk. 108 Muhammed Mert Dursun), Eren Kaya (Dk. 80 Arda Keser), İbrahim Zeytin (Dk. 66 Eray Akar), Muhammed Emir Özbilen (Dk. 90+4 Seymen Salih Adalı)

        Gol: Dk. 105 Nalepa (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Cemal Kaya, Dk. 111 Alpay Eroğlu (Belediye Kütahyaspor), Dk. 43 Alperen Babacan, Dk. 66 Samed Onur, Dk. 118 Djitte (Gençlerbirliği)

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