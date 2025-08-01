Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın sahibi oldu.
58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği kazandı.
Kırmızı-siyahlılar, Aktepe Stadı'nda oynanan maçta ezeli rakibi MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Gençlerbirliği'ne kupayı getiren golleri 15'te Pedro Pereirra ile 75. dakikada Nalepa kaydetti.
Ankaragücü'nün tek golü 60'ta Recep Yiğit Sevinç'ten geldi.
Gençlerbirliği bu sonuçla TSYD Ankara Kupası'nı 18. kez müzesine götürdü.