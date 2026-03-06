Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde Levent Şahin ile yollar ayrıldı! - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği'nde Levent Şahin ile yollar ayrıldı!

        Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ankara ekibinde bu sezon 4'üncü teknik direktör ayrılığı yaşandı.

        Giriş: 06.03.2026 - 14:14
        Gençlerbirliği'nde flaş ayrılık!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Teknik direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

        Başkent temsilcisi, 16 Şubat'ta göreve getirilen Levent Şahin yönetiminde 2 lig maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Gençlerbirliği, sahasında Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

        Gençlerbirliği ayrıca dün Şahin yönetiminde çıktığı Ziraat Türkiye Kupası maçında Aliağa Futbol'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        BU SEZON 4'ÜNCÜ AYRILIK

        Natra Dünyası Gençlerbirliğin'de bu sezon 4'üncü teknik direktör ayrılığı yaşandı.

        Sezona kırmızı-siyahlı takımı geçen yıl Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu ile başlayan başkent ekibinde teknik direktörlük görevine, 11'inci haftadaki Göztepe maçıyla birlikte Volkan Demirel geldi.

        Kulüpte yaşanan başkan değişikliğinin ardından 5 lig maçında takımın başında yer alan Volkan Demirel'in istifa etmesiyle yeni yönetim, Metin Diyadin ile anlaştı.

        Diyadin'in Gençlerbirliği'ndeki 3. dönemi ise ligde 6 maç (2'şer galibiyet, beraberlik, mağlubiyet) sürdü.

        Tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 2-2 biten Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından fesheden yönetim, göreve 16 Şubat'ta Levent Şahin'i getirmişti.

        Gençlerbirliği, Süper Lig'de 24. hafta sonunda 24 puanla 12. sırada bulunuyor.

