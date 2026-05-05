Gençlerbirliği'nde yeniden Metin Diyadin dönemi!

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine bu sezon ikinci kez Metin Diyadin getirildi.

Metin Diyadin, Volkan Demirel'in ilk ayrılığı sonrası Başkent ekibinde göreve getirilmiş ve takımın başında 10 maça çıkmıştı. Daha sonra tecrübeli teknik adamla sürpriz bir şekilde yollar ayrılmış ve yerine tekrar Volkan Demirel göreve getirilmişti.

Gençlerbirliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Evine Hoş Geldin Metin Diyadin

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde!

REKLAM

Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine "Evine hoş geldin" diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz."

KASIMPAŞA VE TRABZONSPOR MAÇLARI KADERİNİ BELİRLEYECEK

Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala küme düşme hattına gerileyen Gençlerbirliği, 33. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. Başkent ekibi ligde son hafta ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Gençlerbirliği ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'u konuk edecek.