Gençlerbirliği'nden tecrübeli hakem talebi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, ligin ilk iki haftasındaki hakem kararlarına tepki göstererek bundan sonraki maçlarına tecrübeli hakemlerin atanmasını talep etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasındaki hakem kararlarına ilişkin Çakmaklı, "Süper Lig'de evimizdeki ilk maçımızda taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk, bunun için de iyi bir mücadele ortaya koyduk. Maç 0-0 devam ederken 63. dakikada oyuncumuz Metehan, rakip ceza sahasında aynı pozisyon içinde Antalyasporlu iki oyuncunun peş peşe müdahalesine maruz kaldı. Önce Veysel Sarı'nın ayağına müdahalesi, hemen ardından Ceesay'in bileğinin arkasına yaptığı temas açıkça görülmesine rağmen hakem Oğuzhan Aksu, Metehan aleyhine faul kararı verdi. Herhalde kendisini yanıltmaya çalıştığını düşündü. Eskiden olsa bu hatanın telafisi yoktu ama artık VAR var." ifadelerini kullandı.

VAR hakeminin devreye girmemesini, orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmemesinin anlaşılır olmadığını aktaran Çakmaklı, "Nitekim maçın ardından hakem hocaları ve yorumcular arasında geniş bir görüş birliği oluşmuş, söz konusu pozisyonun penaltı olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Demek ki bazı pozisyonlar televizyon ekranında penaltı ama VAR ekranında değil." değerlendirmesinde bulundu.