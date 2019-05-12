Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta nefesleri kesti. 7 maçın aynı anda oynandığı çılgın günde Süper Lig'e çıkan iki takım da belli oldu. Zorlu maratonda bitime 1 hafta kala ilk iki sırayı garantileyen Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükseldiler. Gençlerbirliği deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yenerken Denizlispor ise Karabükspor'u 6-0 mağlup etti. İki takım da karşılaşmaların ardından büyük coşku yaşadılar.

GENÇLERBİRLİĞİ 1 SEZON SONRA

Süper Lig'den merhum başkanları İlhan Cavcav'ın adının verildiği geçtiğimiz sezon düşen Gençlerbirliği, böylece 1 sezon sonra geri dönmüş oldu. 29 yıl kesintisiz mücadele ettiği Süper Lig'e tekrar adım atan Gençlerbirliği, ezeli rakibi Ankaragücü ile de tekrar buluşacak.

DENİZLİSPOR 9 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ

Süper Lig'in köklü ekiplerinden olan Denizlispor, 9 yıllık hasreti Karabük'ü yenerek bitirdi. Süper Lig'de toplamda 19 sezon geçiren Horozlar, 4. kez en süt seviyede mücadele edecek. Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Yücel İldiz ise 4. kez bu başarıya imza attı.