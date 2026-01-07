Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği’nde kaptan Sinan Osmanoğlu ile yollar ayrıldı - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği’nde kaptan Sinan Osmanoğlu ile yollar ayrıldı

        Gençlerbirliği şampiyonluk kadrosunun önemli isimlerinden ve takım kaptanlarından Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 18:56 Güncelleme: 07.01.2026 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlerbirliği'nde flaş ayrılık!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1’inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli stoper Sinan Osmanoğlu ile vedalaştı. Başkent ekibi yayımladığı veda mesajında, Osmanoğlu’nun profesyonel duruşuna vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

        “Geçtiğimiz sezon sergilediği azimli futbol ve profesyonel duruşuyla, takımımızın Trendyol Süper Lig’e yükselme başarısında kilit rol oynayan takım kaptanlarımızdan Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kırmızı-kara formamızı terlettiği süre boyunca sadece sahadaki mücadelesiyle değil, karakteriyle de camiamızın takdirini kazanan Sinan Osmanoğlu, şampiyonluk yolundaki unutulmaz katkılarıyla kulüp tarihimizdeki yerini almıştır. Sinan Osmanoğlu’na kulübümüze vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve özel hayatında başarılar dileriz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşi ile kızını öldüren şüpheli, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin almış

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45) ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim" dedi. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı belirtilen Canatan, savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"