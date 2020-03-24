Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDiğer
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Sağlığımız için evlerimizde kalalım

Gençilk ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharem Kasapoğlu, "Bireyler olarak, toplum olarak sağlımız için tedbirlerimizi alalım, evlerimizde kalalım" dedi

Gençilk ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs için tedbirlere uyulmasının önemine değindi. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, zor bir dönem yaşandığını ancak alınacak tedbirlerle sonucun güzel olacağını ifade ederek, "Değerli sporcu arkadaşlarım, sporcu gençler; İnsanlık adına kritik bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Millet olarak bu kritik süreci daha güçlü atlatmanın gayretini, mücadelesini en güzel şekilde veriyoruz. Bu anlamda siz değerli sporcularımıza ve siz kıymetli gençlerimize çok önemli görevler sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumlulukların bilince olan gençlerimizle ve sporcularımızla iftihar ediyorum. Bireyler olarak, toplum olarak sağlımız için tedbirlerimizi alalım, evlerimizde kalalım" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Boks Milli Takımı'nda koronavirüs çıktı
DİĞERBoks Milli Takımı'nda koronavirüs çıktı
Son dakika haberi - 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi
DİĞER2020 Tokyo ertelendi
Son dakika haberi Olimpiyat için erteleme talebi!
DİĞEROlimpiyat için erteleme talebi!
Milli yelkenci Alican Kaynar, dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi
DİĞERKaynar, dünya sıralamasında 6. sırada
Tokyo 2020 Olimpiyatları erteleniyor mu?
DİĞERTokyo 2020 erteleniyor mu?
Son dakika haberleri - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
DİĞER2020 Tokyo erteleniyor!
Olimpiyat şampiyonu Van der Burgh, koronavirüsle mücadele ediyor
DİĞEROlimpiyat şampiyonunun korona savaşı
Kanada, olimpiyatlara sporcu göndermeyecek
DİĞERKanada'dan flaş karar!
Spor camiası birlik oldu
DİĞERSpor camiası birlik oldu
Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin karar 4 hafta içinde alınacak
DİĞERTokyo 2020 kararı 4 haftaya alınacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X