Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bu gurur senin Türkiye! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bu gurur senin Türkiye! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bu gurur senin Türkiye! Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Bak, "Bu gurur senin Türkiye" ifadelerini kullandı.

Habertürk Giriş: 07.09.2024 - 23:23 Güncelleme: 07.09.2024 - 23:23 facebook

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