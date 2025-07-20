Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Dünyadaki en yeni ve modern tesislere sahibiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan, bünyesinde bulunan Spor Okulları, Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Kulübü, Seyahatsever gibi programlarla ilgili yapılan açıklamada, “Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Kulübü’ne gelen çocuklar ve gençler tatilin keyfini çıkarıyor. Dolu dolu geçen etkinliklere katılanlar hem eğleniyor hem öğreniyor. 'Seyahatsever' projesi ile de gezmeyi seven gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı devam ediyor” denildi.

"KATILIMCILARA SPORCU KARTI OLUŞTURULACAK"

Açıklamanın devamında, bakanlığın okulların kapanmasıyla tatile giren çocuk ve gençler için bu yıl da özel bir program hazırladığı belirtildi. Spor Okulları, Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Kulübü’ne katılımın yoğun olduğu belirtilen açıklamada, “Yıl boyunca düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına en çok yaz aylarında katılım sağlanıyor. Çocuk ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nda eğitim 2 Temmuz’da başladı. Bu yıl yaz aylarında uygulanan GSB Spor Okulları kapsamında, 03-18 yaş arası çocuk ve gençlere tüm branşlarda ücretsiz sportif eğitimler veriliyor. ‘Yaza Hareketli Giriyoruz’ sloganıyla yapılan eğitimler, 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesislerinde, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde yeteneğiyle ön plana çıkanlar spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Okul Spor faaliyetlerine yönlendirilecek. Ayrıca tüm katılımcılara Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak” ifadelerine yer verildi.

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"GSB GENÇLİK YAZ KULÜBÜ, BU YAZ DA DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, 09–12 ve 13–15 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için geçen yıl başlatılan GSB Gençlik Yaz Kulübü'nün, bu yaz aylarında da uygulandığı ifade edilerek, “GSB Gençlik Yaz Kulübü Programı ücretsiz olarak 81 ilde hayata geçirildi. Gençler, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlik merkezlerinde açılan kulüplerde hem eğlenerek öğreniyor hem de gönüllülük faaliyetlerine katılabiliyor. GSB Gençlik Yaz Kulübü Programına özellikle çalışan ebeveynler gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebiliyor. Başvurular, veli eşliğinde Gençlik Merkezlerinden yapılabiliyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, 30 Haziran–6 Eylül 2025 tarihleri arasında 10 dönem halinde uygulanacak GSB Gençlik Yaz Kulübü'nde, gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, kişisel yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Yaz Kulübü programının içeriğinde; yüzme, voleybol, masa tenisi, oryantiring gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra, zeka oyunlarıyla stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler bulunuyor. Drama, sahne çalışmaları ve güzel konuşma uygulamalarıyla ise gençlerin ifade ve iletişim becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca huzurevi ziyareti, çevre temizliği, fidan dikimi gibi gönüllülük temelli etkinliklerle öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincinin artırılması hedefleniyor” denildi.

"SEYAHATSEVER PROJESİ BU YILDA DEVAM EDİYOR"

Ayrıca, GSB’ye bağlı yurtlar, bu yıl da seyahatsever gençler için açık olacak. Seyahatsever projesi kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye hariç tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis ediliyor. Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Proje ile detaylı bilgilere seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden de ulaşılabilecek. 7 Temmuz’da başlayan proje, 24 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

"YAZ GENÇLİK KAMPLARI ÜCRETSİZ DÜZENLENİYOR"

Her sene olduğu gibi 2025 yılında da 12-25 yaş arasındaki gençlere yönelik olarak ücretsiz ‘Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları’ düzenleniyor. Başvuru yapanlar arasında Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezlerine üye olanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, son 3 yıl boyunca başvurmuş ancak kampa gidememiş gençlere öncelik tanınıyor. Kamplara başvuru yapan şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvuruları ise doğrudan onaylanıyor. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları önceki yıllarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Gençlere, kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacak. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlanırken, her kamp dönemi 6 gün sürecek. Gençlik kampları hakkında detaylı bilgiler; “genclikhizmetleri.gov.tr” adresinden öğrenilebilecek.

BAKAN BAK: GENÇLERİMİZİ GELİŞMİŞ İMKANLARLA HAYATA HAZIRLAYACAĞIZ

Bakanı Bak, gençlerin iyi eğitim alarak donanımlı bireyler olarak yetişmesini çok önemsediklerini ifade ederek, “Gençlerin hayatlarına faydalı bir şekilde dokunabilmek için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Bak, “Onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacındayız. Bizlere düşen görev; gençlerimizi en gelişmiş imkanlarla hayata hazırlamak. Çocuk ve gençlerimizin spor aracılığıyla sosyalleşmelerini, hareketli olmalarını, spor branşı ile tanışmalarını ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını istiyoruz. En güncel bilgi ve donanımı kazandırarak geleceğe güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlıyoruz. Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor ve gençlik alanında çağ atladı. Dünyadaki en yeni ve modern tesislere sahibiz. 81 ildeki gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız spor tesislerimiz ve yurtlarımızda sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle dolu dolu zengin programlar sunarak gençlerimizin unutamayacakları bir yaz dönemi geçirmeleri için imkan sunuyoruz” dedi.