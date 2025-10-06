Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe yönetimini kabul etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde, Fenerbahçe yönetimi tam kadro yer aldı. Bakan Bak, Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.