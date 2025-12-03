Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.
Giriş: 03.12.2025 - 21:59 Güncelleme: 03.12.2025 - 21:59
Bakan Bak, tebrik mesajında "Basketbolda Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanan 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet’i tebrik ediyorum. Çimsa ÇBK Mersin Basketbol Takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
