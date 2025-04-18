Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın ölmeden önceki son saatlerine ilişkin görüntüler yayınlandı

Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa, şubat ayında New Mexico'daki evlerinde ölü bulunmuştu. Çift; önceki gün, son yolculuğuna iki ay gecikmeli olarak uğurlandı. Olayla ilgili araştırma yapan yetkililer, Arakawa'nın ölmeden önceki son saatlerine ilişkin görüntüleri ortaya çıkardı.

Yetkililerin paylaştığı görüntülerde Betsy Arakawa, 11 Şubat'ta Santa Fe'deki bir markette alışveriş yaparken görülüyor. Arakawa, tıbbi maskeyle marketten alışveriş yaptıktan sonra bir hayvan maması satan dükkana giriyor.

Betsy Arakawa'nın görüntüsünde herhangi bir sıkıntılı durum ya da beklenmedik bir davranış dikkat çekmiyor.

95 yaşındaki Gene Hackman ile 65 yaşındaki Betsy Arakawa'nın cansız bedenleri 26 Şubat'ta bulunmuştu. Yapılan araştırmada, Arakawa'nın 12 Şubat civarında hantavirüs akciğer sendromundan öldüğü, Hackman'ın ise 18 Şubat'ta Alzheimer hastalığı ve böbrek hastalığıyla daha da kötüleşen ciddi kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Çiftin üç köpeğinden birinin de açlık ve susuzluktan öldüğü belirlenmişti.

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EVİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜ YAYINLANDI

betsy Arakawa'nın son saatlerine ilişkin görüntülerden bir süre önce, Santa Fe polisleri, çiftin 4 milyon dolarlık malikanesinden son fotoğrafları yayınlamıştı. Evin dağınıklığı, eşyaların üst üste yığılmış olması dikkat çekmişti. Çiftin ölen köpeği, veterinere yapılan bir ziyarette kafese konmuştu ve Betsy Arakawa öldükten sonra kafeste bırakıldığı düşünüldü. Kafes, Arakawa'nın cesedinin bulunduğu yerden birkaç adım ötede, dağınıklık yığınlarının arasında bir banyoda bulunmuştu. Çiftin hayatını kaybetmesinin ardından New Mexico halk sağlığı yetkilileri, ikilinin mülkünde bir sağlık değerlendirmesi yapmıştı. Yetkililer, Gene Hackman ve eşinin mülkündeki sekiz ayrı bölümde ölü kemirgenlerin ve yuvalarının bulunduğu, bu durumun da burayı hantavirüs için bir üreme alanı haline getirdiği sonucuna varmıştı. Ölümcül hantavirüs, genellikle bodrum veya tavan arasını temizlerken temas edilebilecek kemirgen idrarı ve dışkıları yoluyla yayılıyor. Mülkün üç garaj alanında, iki misafir evinde ve üç kulübede dışkı bulunurken, garajlarda canlı bir kemirgen, ölü bir kemirgen ve bir kemirgen yuvası tespit edilmişti.