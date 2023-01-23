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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta seçim için yetkimi kullanacağım!

Seçimlerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimiyle birlikte netleşecek seçim tarihine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. MHP Başkanı Bahçeli'den de 14 Mayıs mesajı gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçim ilanı için 60 gün öncesini işaret ederek ilk kez 10 Mart tarihini dile getirdi. İşte, 2023 Türkiye Genel Seçim tarihlerine ilişkin detaylar...

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  • GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 Seçim tarihi öne çekildi mi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü mü yapılacak?

    Genel seçim tarihi kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim kararının muhtemelen Mart ayı başı gibi alınacağını ifade ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur" ifadelerini kullandı. İşte, 2023 genel seçim tarihine ilişkin merak edilenler ve son dakika açıklamaları...
  • GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 Seçim tarihi öne çekildi mi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü mü yapılacak?

    "KARARIMIZI MART AYININ 10'UNDA AÇIKLAYACAĞIZ"

    Bursa'da gençlerle buluştuğu "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Bu güncelleme ile birlikte bu adımı attık ve Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey'le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki 'Zaman kaybına tahammül yok. Bunun için öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatiliyle ilgili durumlarını tutun, Karadeniz'de çay, fındık vesaire bütün bunların gidişlerini tutun bütün değerlendirmeleri yaparak herhangi bir sıkıntıya, KPSS vesaire... Bütün bu ayrıntıları masaya yatırdık ve adımı da buna göre atalım dedik. Hele hele öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli. Bu adımı da atarak kararı buna göre verdik ama resmi olarak cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
  • GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 Seçim tarihi öne çekildi mi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü mü yapılacak?

    "ERKEN SEÇİM DEĞİL TARİH GÜNCELLEMESİ"

    Erdoğan, "Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak, yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey’le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki ‘Zaman kaybına tahammül yok’. Bütün değerlendirmeleri yaptık ve adımı da buna göre atalım dedik. Resmi olarak Cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek, ama biz kararımızı mart ayının 10’unda açıklayacağız." dedi.
  • GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 Seçim tarihi öne çekildi mi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü mü yapılacak?

    "60 GÜN NE ZAMAN BİTİYORSA SEÇİM GÜNÜDÜR"

    Cuma namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihi ile ilgili olarak şunları söyledi:

    "Hukuk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin elinde kaldık. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bellidir. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün öncesinden bu işinin ilanını yapar, 60 gün sonra YSK da bu kronolojik yapıyı çalıştırır. 60 gün ne zaman bitiyorsa seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Şimdi bunlar işin farkında değil. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar, bu da hayırlı bir adımdır."
  • GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 Seçim tarihi öne çekildi mi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü mü yapılacak?

    SEÇİMLER 14 MAYIS'TA MI OLACAK?

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan seçim tarihine ilişkin olarak, "Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız" dedi.

    Erdoğan "CHP'nin kodlarında bu faşizm var. Diğerlerine noluyor? Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri krizleriyle milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin dedi." ifadelerini kullandı.
  • GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 Seçim tarihi öne çekildi mi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü mü yapılacak?

    BAHÇELİ'DEN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI!

    MHP lideri Devlet Bahçeli seçim tarihi hakkında, "Gazi Meclisimiz, konuşarak, uzlaşarak, anlaşarak hem birlikte Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" dedi. 

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Milletvekillerimizin ortak katılımıyla Kızılcahamam'da iç ve dış gündemlerimize ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Meclis faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi, gerçekleştirilecek seçimlere tam olarak hazırdır. 15 Ocak Pazar gününden itibaren seçim sathına girdiğimiz malumdur. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamaların bir an önce son bulması ve mutabakatla uygun tarihin tespiti iyi niyetli tespitimizdir.
  • GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 Seçim tarihi öne çekildi mi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü mü yapılacak?

    "MAYIS AYI İÇERİSİNDE BU İŞİ BİTİRELİM"

    Kriz çıkarmanın, kavga iklimi yaratmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını bilmeliyiz. 5'te 3 çoğunluk sağlanamazsa Anayasamız gereği Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verecektir. Bunun ardından da 60 günlük süre işlemeye başlayacaktır. Muhalefet ipe un sermezse uzlaşma sağlanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı elinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaktır. Sandık er meydanıdır. Gazi Meclisimiz, konuşarak, uzlaşarak, anlaşarak hem birlikte Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Uzlaşarak Türkiye'mizi birlikte seçime taşıyalım.
  • GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 Seçim tarihi öne çekildi mi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü mü yapılacak?

    Biz Cumhur İttifakı çatısı altında Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme ve Lider Ülke Türkiye'ye ulaşmaya söz veren vatan ve millet sevdalısıyız. Seçimlere tüm imkanlarımızla hazırlık yapıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duranların çalımını bozmak için milletimizle tek yürek oluyoruz.
  • GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 Seçim tarihi öne çekildi mi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü mü yapılacak?

    GENEL SEÇİM NE ZAMAN OLACAK? KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA!

    AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, genel seçim tarihine ilişkin olarak "Henüz tam net olarak söylemek mümkün değil. Zorunluluklar dolayısıyla bir miktar erken olabilir. Bu bir erken seçim değildir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez. Listeyi itibarlı isimler üzerinde yapacağız. Türkiye, Allah'ın izniyle 2023'te Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacak." ifadelerini kullandı.
  • GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 Seçim tarihi öne çekildi mi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü mü yapılacak?

    "5 KİŞİLİK BİR KOMİSYON KURDUK"

    Kurtulmuş "Seçim çalışmaları Türkiye Yüzyılı başlığı içerisinde gerçekleşecek. Her seçimde yapılan bir seçim beyannamesi var. 5 kişilik bir komisyon kurduk. O komisyon da çalışmalarını sürdürecek. Parti içerisindeki her arkadaşlarımızdan istifade ederek halkın gözünde çok rahat anlaşılacak bir seçim beyannamesini ortaya koyulacak. Bir gelecek vizyonu olmayan partinin başarılı olması söz konusu değil. AK Parti'nin en önemli özelliği de burada." sözlerini kullandı.
  • GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 Seçim tarihi öne çekildi mi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü mü yapılacak?

    "HİÇBİR ŞAİBE OLMADAN SEÇİM OLACAK"

    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz... Demokrasimiz içerisinde çok sıkıntılı dönemlerimiz olmuştur. Ama darbelerden sonraki dönemler de dahi Türkiye'de sandık ortaya çıktığı zaman vatandaşımız önce büyük bir katılımla sandığa gitmiş, oylarını kullanmış ve kendi iradesini sandığa yansıtmıştır. Türkiye'de standartları çok yüksek bir seçim süreci her zaman uygulanmıştır.

    Hem seçim kampanyalarındaki herkesin istediği şekilde söyleyebilmesi hem de seçim günü sandıklara sahip çıkılabilmesi, şaibesiz bir seçim yapılabilmesi konusunda Türkiye'deki seçimler örnek seçimlerdir. Bu seçim de öyle olacak. Hiçbir şaibe olmadan seçim olacak." dedi.
  • GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 Seçim tarihi öne çekildi mi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü mü yapılacak?

    ERKAN KANDERMİR'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI!

    Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılarak bayram sonrası seçime gidilebileceğine dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ""Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

    Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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