ABD'li otomotiv devi General Motors (GM),fren sisteminde tespit edilen bir problem nedeniyle 3.4 milyon kamyonet ve SUV modelini geri çağırdığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, fren probleminin görüldüğü 2014-2018 Chevrolet Silverado, GMC Sierra 1500, 2500 ve 3500 kamyonet modelleri ile 2015-2017 Cadillac Escalade ve 2015-2018 GMC Yukon, Chevy Suburban ve Tahoe SUV modellerinin geri çağırma operasyonuna dahil edildiği kaydedildi.

Şirket yetkilileri söz konusu problemin, elektrikli fren pompasının kullanıma bağlı olarak daha az vakum gücü üretmesinden kaynaklandığını, bunun da araçların fren sonrası durma mesafesini uzatarak kaza riskini arttırdığını belirtti.

Geri çağrılan araçların elektronik fren sistemlerinin ise ücretsiz olarak yeniden düzenleneceği bilgisi verildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, araç sahiplerinden gelen şikayetler üzerine geçen yıl Ekim ayında konu hakkında soruşturma başlatmıştı.