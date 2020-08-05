General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla birlikte yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 Generalin ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 Amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 Generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

GENERAL VE AMİRAL ATAMALARI

AA'nın haberine göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığına atandı.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın ataması ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığına yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin yeni görev yeri Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı oldu.

9. Kolordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ise Erzurum'da 9. Kolordu Komutanı olarak görev yapacak.

Genelkurmay Harekat Başkanı Tümgeneral Levent Ergün, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Mustafa Oğuz Çanakkale'deki 2. Kolordu Komutanlığına atandı.

3. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tümgeneral Hakan Öztekin, Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanı olurken Tuğgeneral Halil Soysal da Kara Kuvvetleri EDOK Okullar Komutanı oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğgeneral Mehmet Özeren, 11. Komando Tugay Komutanı olarak atandı.

Bu sene generalliğe yükseltilen bir diğer isim olan Nurettin Hakan Büyükçulha da atama kararları kapsamında Ankara Merkez Komutanlığına getirildi. Yurt dışında özel birliklere verilen kursları başarıyla tamamlayan isimlerden biri olan "bordo bereli" Büyükçulha, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay Karargahı'nda görevlendirilmişti. Büyükçulha'nın 15 Ocak 2020'de vefat eden babası emekli Tuğgeneral Uğur Şevket Büyükçulha da bir dönem Ankara Merkez Komutanlığı yapmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre Yüksek Askeri Şura'nın bu yılki toplantısında korgenerallikten orgeneralliğe terfi eden Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, bu göreve yeni rütbesiyle devam edecek. Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Aydın Şirin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Genelkurmay Lojistik Başkanı Tümamiral Kadir Yıldız, Güney Deniz Saha Komutanlığına atandı.

2018'deki YAŞ kapsamında terfi eden ve Sualtı Taaruz Komutanlığı (SAT) bünyesinden çıkan ilk amiraller olan Mustafa Turhan Ecevit ile Ercan Kireçtepe'nin de görev yerlerinde değişiklik oldu. Buna göre Tuğamiral Kireçtepe SAT Komutanı olurken, Tuğamiral Ecevit ise İstanbul Boğaz Komutanlığına atandı. Kireçtepe, 1996'da Kardak kayalığına çıkıp buraya Türk bayrağı diken timde görev yapmıştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre, YAŞ kararlarıyla terfi alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Yer Emniyeti Değerlendirme ve Denetleme Daire Başkanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu ile Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Tümgeneral Hüseyin Duman, görevlerini yeni rütbeleriyle sürdürecek.