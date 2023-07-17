Genetik zenginliğin harika bir şey olduğunu kanıtlayan 20 melez kadın
Reddit kullanıcıları, Melez olmanın güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. İki farklı ırkın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan genetik zenginlik, güzellik kavramını yeniden tanımlıyor.
Giriş: 17.07.2023 - 16:54
1
Avrupalı ve Koreli
2
Endonezya ve Beyaz
3
Çinli, Kamboçyalı ve Siyahi
4
Brezilyalı ve Nijeryalı
5
Hong Konglu ve Avusturyalı
6
İranlı ve Alman
7
Yunan, Hintli ve Alman
8
Filipinli ve İtalyan
9
Meksikalı ve Japon
10
İtalyan ve Çinli
11
Kübalı ve Fransız
12
Yakut ve Meksikalı
13
Tunuslu ve Finli
14
Filipinli ve İtalyan
15
Arnavut ve Meksikalı
16
Meksikalı ve Flipinli
17
Japon ve İngiliz
18
Meksikalı ve Asyalı