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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Genk’in yardımcı antrenörü Michel Riberio, Samsunspor’a katıldı

        Genk’in yardımcı antrenörü Michel Riberio, Samsunspor’a katıldı

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Thorsten Fink yönetimindeki teknik ekibe Belçikalı antrenör Michel Ribeiro'u ekledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        Samsunspor'dan teknik heyete transfer

        Samsunspor, yeni sezon kadro planlamasını yaparken teknik heyete de yeni bir isim ekledi.

        Geçtiğimiz sezon takımda görev yapan yardımcı antrenör Boa Morte’nin ayrılışı sonrası Belçikalı antrenör Michel Ribeiro ile anlaşma sağlandı.

        Kırmızı-beyazlı ekip tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Genk ve Kansas City’de çeşitli kademelerde antrenörlük görevinde bulunmuş Michel Ribeiro, yeni sezonda yardımcı antrenör olarak ekibimize dahil oldu. Thorsten Fink ile yeniden bir araya gelen Michel Ribeiro’ya hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        THORSTEN FİNK İLE YENİDEN BULUŞTU

        Michel Ribeiro, Thorsten Fink’in Genk’i çalıştırdığı 2024-2025 sezonunda da teknik heyette yer almış ve bireysel antrenör görevini üstlenmişti. Genk'te 73 maçta birlikte görev yapan ikili, o dönem maç başına 1,79 puan ortalaması tutturmuştu. Ribeiro, Fink ile birlikte 2026-2027 sezonunda Samsunspor’un başarısı için ter dökecek.

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