Genlerinde spor var: Arina Fedorovtseva

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Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkati çeken Rus voleybolcu, teklif gelmesi halinde modellik yapabileceğini kaydetti.

Şu ana kadar reklam ya da modellik teklifi almadığını aktaran Fedorovtseva, "Voleybolu seçtiğim için çok mutluyum. Ait olduğum yerde olduğumu hissediyorum. Eğer reklam ya da modellik teklifi alırsam muhtemelen cevabım 'Evet' olur. Sporculuk hayatıma engel olmayacaksa neden olmasın..." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden hala evlilik teklifleri almaya devam ettiğini de belirten Arina Fedorovtseva, "Bu mesajlara karşı özel bir tepkim olmadı. Bu nedenle parmağıma yüzük taktığım iddiaları ise doğru değil. Bu yüzüğü 18. yaş günümde annem hediye etti. Anlamı çok büyük." dedi.