Gennaro Gattuso: Amacım İtalya'yı Dünya Kupası'na geri getirmek

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından Luciano Spalletti'den boşalan milli takım teknik direktörlüğü görevine getirilen 47 yaşındaki Gattuso için bugün Roma'da bir basın toplantısı düzenlendi.

FIGC Başkanı Gabriele Gravina, burada yaptığı açıklamada, milli takımın Gattuso'ya ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Gattuso'nun kalitesi, kararlılığı ve özellikle 'Gök mavili' forma ve bu ülke için harika bir şeyi başarma arzusu var. Milli takımın ona ihtiyacı var ve bir futbolcu olarak yaptığı gibi tereddüt etmeden karşılık verdi." dedi.

"Gök mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik patronu Gattuso da "Bu gerçekleşen bir rüya, umarım başarabilirim. Görevin kolay olmadığını biliyorum ama hayatta kolay hiçbir şey yoktur." diye konuştu. REKLAM Gattuso, söylenecek çok az ama yapmaları gereken çok şey olduğunu dile getirerek, "Çalışmamız, etrafta dolaşmamız ve oyuncuların kafalarının içine girmek için onlarla konuşmamız gerekiyor. Yıllardır yetenek olmadığını duyuyorum ancak oyuncuların orada olduğunu ve onları kendilerini tam olarak ifade edebilecekleri bir pozisyona getirmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. İtalya Milli Takımı'nın 2018 ve 2022 Dünya Kupası finallerinde yer alamadığına dikkati çeken Gattuso, 2026 Dünya Kupası finallerine gitmeyi hedef göstererek, "İki kez Dünya Kupası dışında kalmak hiç kolay bir şey değil. Amaç, İtalya'yı Dünya Kupası'na geri getirmek, bizim için ve futbolumuz için bu temel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Gattuso, bu formayı giymenin ve başında olmanın ağır bir sorumluluk olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Forma ağır ama korku olmamalı. Dünya Kupası'na gidecek bir takımımız var. Şimdi coşkuyu ve zor zamanlarda bir arada olma ve birlik olma arzusunu geri getirmemiz gerekiyor. Ne yapacağımız konusunda net bir fikrim var; tekrar coşkuyu bulmamız gerekiyor. Bir aile olmak en önemli şey olacak. Teknik ve taktikler sonra gelir, şimdi tekrar bir takım olmamız gerekiyor." Genç teknik adam, hücum eden, rakip yarı sahaya yerleşen ve rakibi hataya zorlayan bir İtalya Milli Takımı oluşturmak istediğini söyledi. REKLAM

Serie A'da oynayan oyuncuların yüzde 32'sinin İtalyan, yüzde 68'inin yabancı olduğuna dikkati çeken Gattuso, bunun üzerine düşünülmesi ve genç oyuncuların gelişimine yardımcı olmaları gerektiğini kaydetti. Gattuso, milli takımın başına getirilmesiyle alakalı şüpheleri bulunanların, bu şüphelerini gidermeyi umduğunu da aktardı. Gattuso, bir soruya yanıt verirken, İstanbul'da 2005 yılında Milan takımı olarak Liverpool'a kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi finaline işaret ederek, "Bir kabus yaşadım. 2005'te İstanbul'daki finalde 3-0'dan 3-3 olduğunda ve kaybettiğimizde 5-6 ay boyunca kabus yaşadım. Milan'dan ayrılmayı düşündüm. Benim için kolay değildi." şeklinde konuştu. Gattuso'nun, "bugün kendisi gibi bir oyuncuyu milli takımda oynatmayacağını söylemesi", basın toplantısının en dikkat çekici anı oldu.