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GENSED Başkanı Demirdağ: Güneş enerjisi 3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçecek

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, 3 ilde inşa edilmesi planlanan toplam 1000 megavat kapasiteli Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş enerjisi santrallerinin (GES) 30 yıl işletilmesi halinde 3 milyar dolarlık doğalgaz ve kömür ithalatının önüne geçilebileceğini bildirdi

GENSED Başkanı Demirdağ: Anadolu'nun güneşi, 3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçecek
AA

GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yaptığı açıklamada, YEKA GES-4 ihaleleri kapsamında inşa edilecek santrallerin güneş enerjisi sektörünü canlandıracağını ifade etti.

Söz konusu ihaleler için başvuruların 22 Mart 2022'de sona ereceğini belirten Demirdağ, Türkiye'nin güneş enerjisine yaptığı yatırımlarla güneşten enerji üretiminde artış sağlanacağını dile getirdi.

Demirdağ, Türkiye gibi yerli ve yenilenebilir enerjideki payını artırmak isteyen bir ülke için güneş enerjisinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Aynı zamanda temiz enerji kaynaklarının potansiyeli yüksek olan ülkemizde bu kaynaklarla yaz mevsiminde elektrik üretimi ve tüketimi noktasında doğal denge sağlanıyor. Ülkemizin son zamanlarda sürekli olarak öğlen saatlerinde elektrik tüketim pikleri yaşamasını dikkate alırsak, güneş enerjisi en yüksek tüketimin karşılanmasına önemli bir destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesini artırmanın önemini vurgulayan Demirdağ, şunları kaydetti:

"Dün Resmi Gazete'de açıklanan 3 ilde toplam 1000 megavat kapasiteli yapılması planlanan YEKA ihaleleriyle inşa edilecek GES'lerin 30 yıl işletilmesi halinde 3 milyar dolarlık doğal gaz ve ithal kömür ithalatının önüne geçilebilecek. YEKA ihalelerinde 50 ile 100 megavat arasında değişen toplam 1000 megavatlık ihaleler sonrasında inşa edilecek santraller Türkiye'nin enerji sepetinin zenginleşmesine katkı sağlayacak."

YEKA GES 4 İHALE DETAYLARI

YEKA GES 4 yarışmaları, 15 ayrı projede 50-100 megavat arasında değişen kapasitelerde ve toplam 1000 megavat kapasite hakkı için düzenlenecek.

Kapasiteler, Niğde'nin Bor ilçesi için 300 megavat, Hatay'ın Erzin ilçesi için 200 megavat ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi için 500 megavat olmak üzere tahsis edilecek.

Yarışmalarda tavan fiyat kilovatsaat başına 40 kuruş olacak, kazanan teklifler için alım fiyatı megavat başına 23 gigavatsaat üretim için sağlanacak ve bu üretim için alım desteği verilmiş olacak.

Kullanılacak ekipman modüllerinin Türkiye'de kurulu fabrikalarda üretilmesi veya serbest bölgeler dışındaki yerli imalatçılardan tedarik edilmesi gerekecek.

Şartnameye göre, santrallerde yerlilik oranları güneş modülü için en az yüzde 75 olacak, ön lisans süresi en fazla 24 ay ve inşaat süresi lisansın alındığı tarihten itibaren en fazla 36 ay olacak.

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