        Haberler Bilgi Ekonomi Gentaş Kimya ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek, fon kullanımı nasıl olacak, hangi bankalarda var, Bist kodu nedir, finansal tablosu?

        SPK Gentaş Kimya ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek, fon kullanımı nasıl olacak?

        Gentaş Kimya halka arz oluyor. 1.3 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma 124 milyon 845 bin lot dağıtımı yapacak. 'GENKM' kodu ile borsaya açılmaya hazırlanan firma Ana Pazar'da işlem görecek. İşte, tüm detaylarıyla Gentaş Kimya halka arz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Gentaş Kimya halka arz oluyor. 11 TL hisse fiyatı ile 124 milyon 845 bin lot dağıtacak şirketin 1.3 milyar TL'ye denk gelen yüzde 20.5'lik kısmı borsaya açılacak. 'GENKM' kodu ile talep toplayacak firmanın tüm halka arz detayları netleşti. İşte, Gentaş Kimya tüm halka arz bilgileri

        GENTAŞ KİMYA HİSSE FİYATI

        Gentaş Kimya'nın hisse fiyatı 11 TL olarak belirlendi.

        GENTAŞ KİMYA LOT MİKTARI

        Şirket 124 milyon 845 bin lot dağıtacak, olası lot dağıtım tablosu şöyle:

        - Yüzde 45-55 İşletme sermayesi.

        - Yüzde 15-25 Yeni pazarlara erişilmesi.

        - Yüzde 15-25 Finansal borçluluğun azaltılması.

        - Yüzde 5-15 Ürün araştırma ve geliştirmeleri.

        GENTAŞ KİMYA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Şirket, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.

        5

        GENTAŞ KİMYA FİNANSAL TABLO

        Finansal Tablo 2024/6 2023 2022
        - Hasılat 1,6 Milyar TL 3,7 Milyar TL 5,2 Milyar T
        - Brüt Kâr 388,8 Milyon TL 727,6 Milyon TL 833,7 Milyon TL
        GENTAŞ KİMYA FON KULLANIM YERİ

        GENTAŞ KİMYA HANGİ BANKALARDA VAR?

        Şirketin hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.

        GENTAŞ KİMYA DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 20.5

        Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL

        Tamamı eşit dağıtım

        T1-T2 uygun

        Bist kodu: GENKM

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
