SPK Gentaş Kimya ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek, fon kullanımı nasıl olacak?
Gentaş Kimya halka arz oluyor. 1.3 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma 124 milyon 845 bin lot dağıtımı yapacak. 'GENKM' kodu ile borsaya açılmaya hazırlanan firma Ana Pazar'da işlem görecek. İşte, tüm detaylarıyla Gentaş Kimya halka arz
Gentaş Kimya halka arz oluyor. 11 TL hisse fiyatı ile 124 milyon 845 bin lot dağıtacak şirketin 1.3 milyar TL'ye denk gelen yüzde 20.5'lik kısmı borsaya açılacak. 'GENKM' kodu ile talep toplayacak firmanın tüm halka arz detayları netleşti. İşte, Gentaş Kimya tüm halka arz bilgileri
GENTAŞ KİMYA HİSSE FİYATI
Gentaş Kimya'nın hisse fiyatı 11 TL olarak belirlendi.
GENTAŞ KİMYA LOT MİKTARI
Şirket 124 milyon 845 bin lot dağıtacak, olası lot dağıtım tablosu şöyle:
- Yüzde 45-55 İşletme sermayesi.
- Yüzde 15-25 Yeni pazarlara erişilmesi.
- Yüzde 15-25 Finansal borçluluğun azaltılması.
- Yüzde 5-15 Ürün araştırma ve geliştirmeleri.
GENTAŞ KİMYA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Şirket, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.
GENTAŞ KİMYA FİNANSAL TABLO
GENTAŞ KİMYA FON KULLANIM YERİ
- Yüzde 45-55 İşletme sermayesi.
- Yüzde 15-25 Yeni pazarlara erişilmesi.
- Yüzde 15-25 Finansal borçluluğun azaltılması.
- Yüzde 5-15 Ürün araştırma ve geliştirmeleri.
GENTAŞ KİMYA HANGİ BANKALARDA VAR?
Şirketin hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.
GENTAŞ KİMYA DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açıklık: Yüzde 20.5
Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL
Tamamı eşit dağıtım
T1-T2 uygun
Bist kodu: GENKM