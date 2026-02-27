Gentaş Kimya halka arz oluyor. 11 TL hisse fiyatı ile 124 milyon 845 bin lot dağıtacak şirketin 1.3 milyar TL'ye denk gelen yüzde 20.5'lik kısmı borsaya açılacak. 'GENKM' kodu ile talep toplayacak firmanın tüm halka arz detayları netleşti. İşte, Gentaş Kimya tüm halka arz bilgileri