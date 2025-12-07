George Clooney: Artık yönetmenlik yapamam

George Clooney, Hollywood'da hem oyunculukta hem de yönetmenlikte kendini kanıtlamış isimlerden biri. İnsan hakları avukatı Amal Clooney ile evliliğinden 8 yaşında ikiz çocukları olan George Clooney, babalığın, yönetmenliğini ikinci plana ittiğini anlattı.

"8 yaşında çocuklarım var, bu yüzden kariyer tercihlerimi değiştirmem gerekiyor. Yönetmenlik, 10 ay yollarda olmak anlamına geliyor" ifadesini kullanan George Clooney, Irish Examiner'a verdiği röportajda şunları söyledi: Şu anda yönetmenlik artık yapabileceğim bir şey olmaktan çıktı. Çünkü çocuklarım var ve evde olmalıyım. Tüm bunlar için onların yanında olmak istiyorum. Bu kararları insanın kendisi veriyor ama hayatınızın ilerleyen dönemlerinde bir şekilde başarılı olduğunuzda bu kararları vermek çok daha kolay oluyor.

"İz bırakıp bir yerlere gelmeye çalışırken bu kararları vermek zorunda kalan insanlar içinse çok daha zor" diyen sanatçı; "64 yaşındayken bu kararları vermek kesinlikle çok daha kolay" diye ekledi.

"Genç bir oyuncuyken bunu yapma lüksüne sahip olduğunuzu sanmıyorum. Çünkü sadece bir iş bulmaya çalışıyorsunuz" diyen George Clooney; "Ünlü olmayı, ilk başta her şeyi bedavaya yaptığınız kadar düşünmüyorsunuz. Küçük mekânlarda düşük ücretle veya hiç ücret almadan tiyatro yapıyorsunuz, tüm bunları yapıyorsunuz ve aniden biri size para ödüyor. 'Para kazandığıma inanamıyorum' diyorsunuz. Bu yüzden, 'Şöhrete gerçekten hazır mıyım bilmiyorum' deme lüksüne sahip olduğunuzu sanmıyorum, çünkü bir sonraki işe doğru hızla koşuyorsunuz" şeklinde konuştu.