Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray George Gardi'den İtalya'da flaş paylaşım! - Galatasaray Haberleri

        George Gardi'den İtalya'da flaş paylaşım!

        Galatasaray'ın yaptığı Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo ve Victor Osimhen gibi isimlerin transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi, İtalya'dan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve yönetici Abdullah Kavukcu'yla ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 18:48 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        George Gardi'den İtalya'da flaş paylaşım!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Victor Osimhen transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

        George Gardi, İtalya'daki bir restoranda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir paylaşımda bulundu.

        İkilinin yanında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun da yer aldığı görüldü.

        Bu üç ismin bir araya gelmesi Galatasaray taraftarını transfer konusunda bir hayli heyecanlandırdı.

        George Gardi'nin sosyal medya hesabından attığı bu story sarı kırmızılı takımın taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.

        İŞTE O PAYLAŞIM

        .png
        .png
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Ekim ayında kadın cinayetlerinde rekor kırıldı
        Ekim ayında kadın cinayetlerinde rekor kırıldı
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı