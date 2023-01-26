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Gerçek Squid Game yarışması: Ortam savaş alanı gibi!

2021 yılında Netflix'in popüler Kore dizisi Squid Game'in gerçek hayata uyarlandığı oyun başladı. Yüzlerce insanın büyük ödülü kazanmak için katıldığı zorlu oyunu anlatan katılımcılar, donma tehlikesi geçirdiklerini söyledi ve ortam 'savaş alanı gibi' değerlendirmesinde bulundu

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  • Gerçek Squid Game yarışması: Ortam savaş alanı gibi!

    2021 yılında Netflix'in popüler dizisi olan Squid Game'in gerçek hayata uyarlandığı oyunda, katılımcılar donma tehlikesi geçirdi, oyunu "savaş alanı gibiydi" sözleriyle anlattı.

     

     
  • Gerçek Squid Game yarışması: Ortam savaş alanı gibi!

    Londra'da bir otelde konaklayan 456 kişi 3,7 milyon sterlinlik ödülü kazanmak için bir araya geldi. Rekor ödül için yarışan oyuncular, eksi 3 derece sıcaklıkta saatler geçirdi, bir oyunu kazanmak için hareketsizce beklediler.

     

     
  • Gerçek Squid Game yarışması: Ortam savaş alanı gibi!

    "İNSANLAR GÖZYAŞLARI İÇİNDE AYRILDI"

    Oyuncular The Sun'a yaptıkları açıklamada, "Ortam savaş alanı gibiydi. İnsanlar gözyaşları içinde ayrıldı" dedi. Soğuktan hipotermi geçiren oyuncular olduğu belirtilirken, "Birinin 'doktor' diye bağırdığını duyabiliyordunuz ve ekip koşarak ilerliyordu. Çekimler arasında 30 dakika orada durduk. Bazıları sonunda sürünüyordu. En az biri sedyeyle taşındı." ifadelerini kullandı.

     

     

     
  • Gerçek Squid Game yarışması: Ortam savaş alanı gibi!

    Oyunun, İngiltere'nin Bedford yakınlarındaki bir stüdyoda gizlice çekildiği belirtildi. Diğer yandan oyuna, ABD ve Avustralya gibi ülkelerden katılanlar da var.

     
  • Gerçek Squid Game yarışması: Ortam savaş alanı gibi!

    Başka bir yarışmacı, The Sun'a yaptığı açıklamada, "Oraya vardığımızda hava buz gibiydi. Herkes titriyordu. Isıtıcı olduğunu sanmıyorum. Bebek şarkı söylemeye başladığında ilerleyebileceğimizi söylediler. Şarkı söylemeyi bıraktığında, hareket edersek eleniyorduk. Bize iki termal içlik, iki çorap, bir gömlek, ve yeşil eşofman verdiler. Kıyafetlerimizin altında, hareket ederken yakalanırsak vurulmuş gibi görünmek için otomatik olarak patlayan kan yelekleri vardı." dedi.

     

     
  • Gerçek Squid Game yarışması: Ortam savaş alanı gibi!

    İlk turda yüzlerce kişi elendi. Hayatta kalanlar, dizideki gibi stüdyodaki ranzalarda kaldılar.

     

     
  • Gerçek Squid Game yarışması: Ortam savaş alanı gibi!

    Çekimlerin önümüzdeki aya kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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