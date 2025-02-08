Gerçekten "para, para, para" dedi mi? Napolyon hakkında 10 ilginç gerçek!
Napolyon Bonaparte, dünya tarihine damga vuran liderlerden biri olmasının yanı sıra, hakkında en çok yanlış bilginin dolaştığı isimlerden biridir. Boyunun kısa olduğu söylenir, "Para, para, para!" sözü ona atfedilir, ancak gerçekler çok daha farklıdır. Onun hakkındaki en ilginç 10 gerçeği öğrenmeye hazır olun!
"PARA, PARA, PARA" SÖZÜ GERÇEK Mİ?
Napolyon Bonaparte'ye atfedilen "Para, para, para!" sözü, genellikle onun paraya verdiği önemi vurgulamak için kullanılır. Ancak, bu sözün kaynağı kesin olarak bilinmemektedir. Bazı tarihçilere göre Napolyon'un böyle bir ifade kullandığına dair kanıt bulunmamaktadır. Bunun yerine, onun savaş stratejileri ve devlet yönetiminde mali konulara verdiği önemi anlatan bir efsane olarak ortaya çıkmış olabili
BOYUNUN KISA OLDUĞU BİR EFSANE Mİ?
Napolyon'un "kısa boylu" olduğuna dair yaygın bir inanç vardır, ancak gerçekler farklıdır. Fransız ölçüm birimine göre 5 fit 2 inç boyunda olduğu kaydedilmiştir, ancak bu modern döneme çevrildiğinde yaklaşık 1.69 metreye denk gelmektedir. O dönemdeki ortalama Fransız erkeğiyle aynı boya sahip olan Napolyon, aslında kısa değil, ortalama bir boya sahipti.
HANIMININ PARFÜMÜNE TUTKUNDU
Napolyon, eşi Josephine'in kullandığı parfümü o kadar seviyordu ki, ondan uzak olduğu zamanlarda bile kokusunu yanında taşıyordu. Hatta bir savaşa girmeden önce bile litrelerce parfüm siparişi verdiği biliniyor. Bu tutkusunun ardında, Josephine ile olan derin bağlantısının ve koku hafızasının etkili olduğu düşünülmektedir.
SATRANÇTAN NEFRET EDERDİ
Zekâsıyla tanınan Napolyon, ilginç bir şekilde satranç oyunundan hiç hoşlanmazdı. Bunun sebebi ise satrançta, savaşta olduğu gibi düşünmeden hamle yapamayacağını fark etmesiydi. Anlık kararlar vererek hareket etmeye alışkanlık kazanması, onun sabır gerektiren oyunlardan uzak durmasına neden oldu.
ZEHİRLENMEKTEN KORKARDI
Napolyon, yemeklerinin zehirlenmesinden korktuğu için çok titiz davranırdı. Kendi mutfak ekibini sürekli olarak kontrol ettirir, bazen yemekleri başkalarının tadım yapmasını isterdi. Bu paranoya, onun güçlü bir lider olmasından dolayı düşmanları tarafından hedef alınabileceği korkusundan kaynaklanıyordu.
TAVUK YEMEKLERİNE DÜŞKÜNDÜ
Napolyon'un en sevdiği yemeklerden biri tavuktu. Basit ama lezzetli yemekleri tercih eden lider, genellikle sarımsak ve baharatlarla marine edilmiş tavuk yemeklerini tercih ederdi. Hatta savaşların ortasında bile, yemeklerinin belirli bir özenle hazırlanmasını isterdi.
SÜRGÜNDEKİ GÜNLERİ
Elba Adası'na sürgün edilen Napolyon, burada birkaç yıl geçirdi. Ancak bu süre boyunca durmadı ve adadaki yaşamı iyileştirmek için birçok reform gerçekleştirdi. Halkın kendisine olan ilgisi sürgün yıllarında bile devam etti.
EL YANLIŞLIĞININ SEBEBİ
Portrelerinde elini göğsüne koyarak poz veren Napolyon'un bu hareketi, zaman zaman gizemli bulunmuştur. Ancak tarihçilere göre bu duruş, aslında dönemin sanatsal bir geleneğiydi. O dönemde ciddi ve düşünceli liderlerin bu pozda resmedilmesi yaygındı.
MEZARINDAKİ TARTIŞMALI DETAY
Napolyon'un mezarı Paris'teki Les Invalides'tedir, ancak cesedinin aslında çift tabut içinde yer aldığı bilinmektedir. Bunun sebebi, ona duyulan saygıyı göstermek ve cesedinin bozulmamasını sağlamaktır. Ancak bu özel düzenleme, bazı komplo teorilerinin ortaya çıkmasına da neden olmuştur.