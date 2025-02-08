Gerçekten "para, para, para" dedi mi? Napolyon hakkında 10 ilginç gerçek!

"PARA, PARA, PARA" SÖZÜ GERÇEK Mİ?

Napolyon Bonaparte'ye atfedilen "Para, para, para!" sözü, genellikle onun paraya verdiği önemi vurgulamak için kullanılır. Ancak, bu sözün kaynağı kesin olarak bilinmemektedir. Bazı tarihçilere göre Napolyon'un böyle bir ifade kullandığına dair kanıt bulunmamaktadır. Bunun yerine, onun savaş stratejileri ve devlet yönetiminde mali konulara verdiği önemi anlatan bir efsane olarak ortaya çıkmış olabili