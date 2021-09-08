Geri giderken uçurumda feci son 0:00 / 0:00

İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir araç uçurumdan aşağı düştü. Sürücü hayatını kaybederken, yanındaki yolcu ağır yaralandı.

Feci kaza, Keçiören'de sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 06 DY 5700 plakalı otomobiliyle geri giden Y.K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile taklalar atarak, uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi.

Ambulans ekipleri gelmeden önce araçta bulunan kişilere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Olay yerine yerine gelen sağlık ekipleri, mahallelinin araçtan çıkardığı sürücü Y.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan yolcu O.Ş. ise, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçurumda kalan aracın çıkarılması için itfaiye ekipleri tarafından çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Kazanın görgü tanığı mahalle sakini Dilara Barman, "Komşum belediyeye gidecekti. Diğer komşum da bir yere gidecekmiş. Beraber gidelim diye teklif etmiş. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve baş aşağı taklalar atarak aşağı yuvarlandı. Oğlum, gelinim, ben, komşunun oğlu koştuk aracın başına. Amca orada hayatını kaybetmişti. Diğeri de çok ağır yaralıydı hastaneye kaldırıldı" dedi.