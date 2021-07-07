Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

GERİ SAYIM BAŞLADI! 2021 DGS sınavı ne zaman, tarihi ne? DGS sınav sınav yerleri belli oldu!

2021 DGS için geri sayım başladı, DGS sınav giriş belgesi ve sınav yeri araştırmaları çoğaldı. Önlisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katıldığı DGS için tarih Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından açıklandı. 2021 DGS ne zaman, tarihi ne? İşte 2021 DGS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri sorgulama ekranı

GERİ SAYIM BAŞLADI! 2021 DGS sınavı ne zaman, tarihi ne? DGS sınav sınav yerleri belli oldu!

2021 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı belli oldu. ÖSYM internet sitesi üzerinden 21 – 31 Mayıs 2021 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021 DGS sınav tarihi ve sınav yerleri...

2021 DGS SINAVI NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

2021 DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan 1 Temmuz 2021 tarihli duyuruya göre 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2021 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VAHŞETİN PERDE ARKASI! Son dakika: Rezidansta kocasını öldürmüştü! Çok önemli iddialar! - VİDEO HABER
GÜNDEM Rezidansta kocasını öldürmüştü! Çok önemli iddialar!
4 yaşındaki çocuğu yıldırım çarptı
GÜNDEM 4 yaşındaki çocuğu yıldırım çarptı
CHP'li Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu
GÜNDEM CHP'li Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu
2021 YÖKDİL, TUS, ALES başvuruları ne zaman? 2021 KPSS, DGS, YDS sınav tarihleri ne? ÖSYM sınav takvimi 2021
GÜNDEM 2021 ÖSYM sınav takvimi
AŞI SIRASI SORGULAMA EKRANI: Aşı sırası kimde? e-Nabız, SMS aşı sırası nasıl sorgulanır?
GÜNDEM Koronavirüs aşı sırası sorgula!
Deprem mi oldu, nerede? 7 Temmuz AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
GÜNDEM Son depremler listesi 7 Temmuz
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama
GÜNDEM İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU! İstanbul'da son dakika su kesintisi olan ilçeler
GÜNDEM İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
SON DAKİKA! İYİ Parti lideri Akşener'den özelleştirme eleştirisi
GÜNDEM Akşener'den özelleştirme eleştirisi
KORKUNÇ! Son dakika: Beton mikseri altında bacağı koptu! - VİDEO HABER
GÜNDEM Beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu!