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        Haberler Dünya Gerilimi artan Rusya-ABD hattında Kremlin'den açıklama: Barış çabalarına minnettarız | Dış Haberler

        Gerilimi artan Rusya-ABD hattında Kremlin'den açıklama: Barış çabalarına minnettarız

        Kremlin, gerginleşen Rusya-ABD hattıyla ilgili bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump'ın, "Putin ateşle oynuyor" sözüne, "Trump'ın barış çabalarına minnettarız" yanıtını veren Kremlin, Rusya lideri Putin'in en önemli önceliğinin Rusya'nın çıkarları olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 13:07 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:07
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        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
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        Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'daki müzakere masasına katılmaması, ardından ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde bir ateşkes şartları listesi vermeyi taahhüt etmesine rağmen vermemesi; ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerde sorun yarattı.

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        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam etmesiyle Trump'ın Putin'e karşı söylemleri sertleşirken, Kremlin'den gündemle ilgili yeni açıklamalar geldi:

        "ABD ile temaslarımızı sürdüreceğiz. Trump'ın barış için gösterdiği efora minnettarız" açıklamasını yapan Kremlin, liderler zirvesinin müzakereler sırasında değil, sonucunda yapılması gerektiğini belirtti.

        Putin için Rusya'nın çıkarlarının 'vazgeçilmez öncelik' olduğu vurgulanırken; bir sonraki müzakerenin yeri için henüz karar verilmediği ancak yerin herkes için uygun bir yer olması gerektiği ifade edildi.

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