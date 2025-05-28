Gerilimi artan Rusya-ABD hattında Kremlin'den açıklama: Barış çabalarına minnettarız

Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'daki müzakere masasına katılmaması, ardından ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde bir ateşkes şartları listesi vermeyi taahhüt etmesine rağmen vermemesi; ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerde sorun yarattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam etmesiyle Trump'ın Putin'e karşı söylemleri sertleşirken, Kremlin'den gündemle ilgili yeni açıklamalar geldi:

"ABD ile temaslarımızı sürdüreceğiz. Trump'ın barış için gösterdiği efora minnettarız" açıklamasını yapan Kremlin, liderler zirvesinin müzakereler sırasında değil, sonucunda yapılması gerektiğini belirtti.

Putin için Rusya'nın çıkarlarının 'vazgeçilmez öncelik' olduğu vurgulanırken; bir sonraki müzakerenin yeri için henüz karar verilmediği ancak yerin herkes için uygun bir yer olması gerektiği ifade edildi.