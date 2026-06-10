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        Haberler Spor Futbol İspanya Getafe, Jose Bordalas'ın sözleşmesini uzattı

        Getafe, Jose Bordalas'ın sözleşmesini uzattı

        İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, 62 yaşındaki teknik direktör Jose Bordalas'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 21:12 Güncelleme:
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        Getafe'den Bordalas kararı!

        İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Getafe, teknik direktör Jose Bordalas'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre 62 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

        Jose Bordalas'ın yönetimindeki Getafe, 2025-2026 sezonunda 51 puan toplayarak ligi 7. sırada tamamladı.

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