Getafe - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU)
İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 33. haftada konuk olduğu Getafe'yi 1-0 mağlup ederken, galibiyeti getiren gol Arda Güler'den geldi. Milli yıldız, ceza sahası dışından sağ ayağıyla attığı harika golle eflatun-beyazlıları şampiyonluk yarışında tuttu.
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 1-0'lık skorla kazanırken, üç puanı getiren golü Arda Güler kaydetti.
21. dakikada sahne alan milli futbolcu, ceza sahası dışından sağ ayağıyla fileleri havalandırarak eflatun-beyazlılara zafere taşıdı.
78. dakikada yerini Ceballos'a bırakan 20 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 2. golünü atarken, toplamda ise 4 gole ulaştı.
İkinci sıradaki Real Madrid bu sonuçla puanını 72'ye çıkarıp, lider Barcelona'nın 4 puan arkasında takibini sürdürdü.
Getafe ise 39 puanla 12. sırada yer alıyor.