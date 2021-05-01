GETİR, BANABİ, İSTEGELSİN, HEPSİBURADA VE TRENDYOL MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye’de 29 Nisan akşamı itibariyle uygulanmaya başlanan tam kapanma önlemleri kapsamında hızlı teslimat servislerinin çalışma saatleri de kısıtlandı. Online market hizmeti veren tüm platformlar da 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kısıtlanmalardan etkilenecek. Buna göre bu platformlar 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek.