Getir’e Finberg’ten yatırım

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Fibabanka'nın 2018 yılında yüzde 100 iştiraki olarak kurulan kurumsal girişim sermayesi şirketi Finberg Getir’e yatırım yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Getir’in 850 milyon dolar değerlemesinden yapılan yeni turuna Finberg de katıldı.

Getir’e yaptıkları yatırımdan duydukları memnuniyeti dile getiren Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert, "Finberg, bir kurumsal girişim sermayesi olarak, Fiba Grubu’nun tüm şirketleri ve portföyüyle sinerjisi olan işlere yatırımlar yapıyor. Tüm bu yatırımlardaki temel amacımız ise, başta Fibabanka olmak üzere, Fiba Grubu’nun yetkinliklerini ve varlıklarını kullanıp kaldıraç etkisi oluşturacak girişimlerle karşılıklı değer yaratmak. Finberg yatırımlarımızda sektör ayrımı yapmıyor, birlikte finansal ürünler geliştirebileceğimiz ya da entegre projeler üretebileceğimiz girişimleri önceliklendiriyoruz" dedi.

Yapılan yatırım ile Türkiye’nin yeni unicorn adaylarından Getir’in başarı öyküsünün bir parçası olduklarını kaydeden Mert, "Getir’e yaptığımız bu yatırımla da Finberg’in fon büyüklüğü 100 milyon TL’yi geçmiş oldu. Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak amacıyla önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.