128 milyon dolar 'Getir'di! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yerli teslimat uygulaması Getir, geçtiğimiz yıl aldığı 38 milyon dolarlık yatırımın ardından, ikinci yatırım turunda da 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldığını duyurdu. Alınan son yatırım ile birlikte şirketin değerinin 850 milyon doları bulduğu açıklandı. Böylece Getir Türkiye'nin bir diğer 'unicorn'u (milyar dolarlık girişim) olmaya bir adım daha yaklaşmış oldu.

Yapılan açıklamaya göre, yerli girişimin ikinci yatırım turunda, Silikon Vadisi’nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz Crankstart aracılığıyla 2020’de gerçekleşen birinci turda Getir’e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirerek Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini yaptılar.

Mevcut yerli yatırımcılardan Revo'nun da bu turda yer aldığı kaydedildi. Bunun yanı sıra yurtdışından New York merkezli Tiger Global ve Silikon Vadisi’nden Goodwater Capital, Türkiye’den Fiba ile Esas Holding de Getir’in yeni yatırımcıları arasında yer aldığı belirtildi.

2015 yılında kurulan Getir'i yerinde incelemek İstanbul'daki ofisine gelen Michael Moritz, şirkete tek başına 25 milyon dolarlık yatırım yaparken, "Getir'in market ve yemek teslimatındaki karmaşık sorunlara yaklaşımı adeta yeni bir tarif ve beklenmedik malzemelerle üretilmiş bir Türk lokumu gibi" açıklamasında bulunmuştu.

'YENİ BİR PAZAR OLUŞTURDUK'

Alınan yatırım ile ilgili konuşan Getir'in kurucusu Nazım Salur, "Getir’i 2015 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek kurduk ve yeni bir pazar oluşturduk. Bugün Türkiye’nin 18 şehrinde bin 500 ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra, GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık. 128 milyon dolar yatırım aldığımız bu turda, mevcut yatırımcılarımız Getir’in potansiyeline inanarak ek yatırım yaptı ve yeni yatırımcılar aramıza katıldı. 5.5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık. Getir’in kurulduğunda dünyada bir ilk olması ve bu fikri geliştirerek bugünlere taşımamız, bu değerlemeye ulaşmamızda en önemli etken oldu" dedi.

ÇALIŞANLARI DA ORTAK OLDU

Verilen bilgiye göre, Getir çalışanlarının talepleri üzerine, bu yatırım turunda çalışanlara yatırımcı olma imkanı sunuldu. 250’den fazla Getir çalışanı da, kendi birikimleriyle Getir’e ortak oldu.

Getir'in, yeni yatırımlarla yurt içinde ve yurt dışında operasyonel ağını genişletmeye devam etmeyi hedeflediği kaydedildi.