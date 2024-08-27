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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam GetirFinans ve Fibabanka Türkiye’deki ilk Servis Modeli Bankacılığı için BDDK izni aldı - İş-Yaşam Haberleri

        GetirFinans ve Fibabanka Türkiye’deki ilk Servis Modeli Bankacılığı için BDDK izni aldı

        GetirFinans ve Fibabanka, Türkiye'nin ilk servis modeli bankacılığına başlamak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli izinleri aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:28
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        Servis Modeli Bankacılığı için BDDK izni aldılar
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        GetirFinans ve Fibabanka, BDDK’dan servis modeli bankacılığı faaliyetlerine başlamak için gerekli izinleri aldı. Geçtiğimiz yıl 250 milyon dolar değerleme ile toplam 70 milyon dolar yatırım alan GetirFinans, yakında kullanıcılarla buluşacak. Türkiye’nin ilk servis modeli bankacılığı hizmeti olan GetirFinans, dijital bankacılık deneyimi sunacak.

        “Bankacılığı herkes için erişilebilir hale getirerek, cepleri koruyan bir bankacılık anlayışı sunacağız” diyen GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan şöyle devam etti: “GetirFinans olarak Türkiye’ye bir ilki Fibabanka iş birliğiyle getiriyoruz. Getir’in kullanıcı deneyimi ve hızını, Fibabanka’nın güvenli ve çevik Servis Modeli Bankacılığı ile birleştirerek, GetirFinans’ta herkes için kazançlı ve ücretsiz bir dijital bankacılık deneyimi hazırladık. Kullanıcılarımız, kendileri için en iyi fırsatlara ve en avantajlı tekliflere Getir uygulaması içinde yer alan GetirFinans’tan kolayca erişebilecek. Özel faydalarla dolu hizmetimizi çok yakında kullanıcılarımıza sunacağız.”

        Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert ise şu açıklamayı yaptı: “En son teknoloji ve stratejik ortaklıklar yoluyla finansal hizmetleri her geçen gün geliştirme taahhüdümüzü, GetirFinans ile yaptığımız bu iş birliğiyle ileri taşımaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’de Ekosistem ve Platform Bankacılığını en yaygın uygulayan banka olarak, Servis Modeli Bankacılığı ile daha da güçlenen yaklaşımımız ile tüketicilerin bankacılık hizmetlerine, temas ettikleri her platformdan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyoruz. GetirFinans ile hayata geçirdiğimiz iş ortaklığı da bu yaklaşımımızın önemli bir göstergesi. Türkiye’de bir ilk olan bu iş birliğimiz, alıştığımız bankacılık modellerini dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda finansal hizmetleri daha erişilebilir ve kolay hale getirme vizyonumuzla da mükemmel bir uyum sağlıyor. Servis Modeli Bankacılığı vizyonumuz ve hazır altyapımız ile, finansal kapsayıcılığın alanını genişletirken tüm ekosistemin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

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