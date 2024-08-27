GetirFinans ve Fibabanka Türkiye’deki ilk Servis Modeli Bankacılığı için BDDK izni aldı

GetirFinans ve Fibabanka, BDDK’dan servis modeli bankacılığı faaliyetlerine başlamak için gerekli izinleri aldı. Geçtiğimiz yıl 250 milyon dolar değerleme ile toplam 70 milyon dolar yatırım alan GetirFinans, yakında kullanıcılarla buluşacak. Türkiye’nin ilk servis modeli bankacılığı hizmeti olan GetirFinans, dijital bankacılık deneyimi sunacak.

“Bankacılığı herkes için erişilebilir hale getirerek, cepleri koruyan bir bankacılık anlayışı sunacağız” diyen GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan şöyle devam etti: “GetirFinans olarak Türkiye’ye bir ilki Fibabanka iş birliğiyle getiriyoruz. Getir’in kullanıcı deneyimi ve hızını, Fibabanka’nın güvenli ve çevik Servis Modeli Bankacılığı ile birleştirerek, GetirFinans’ta herkes için kazançlı ve ücretsiz bir dijital bankacılık deneyimi hazırladık. Kullanıcılarımız, kendileri için en iyi fırsatlara ve en avantajlı tekliflere Getir uygulaması içinde yer alan GetirFinans’tan kolayca erişebilecek. Özel faydalarla dolu hizmetimizi çok yakında kullanıcılarımıza sunacağız.”