Gezgin Salon’un konuğu Tamino Salon İKSV'nin en sevilen konuklarından, indie ve alternatif rock'ın dünyaca ünlü ismi Tamino 13, 14 ve 17 Eylül tarihlerinde Ankara, İzmir ve İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

“Indigo Night” ve “Habibi” gibi melankolik indie rock şarkılarıyla ve ustaca kullandığı benzersiz sesiyle dünyayı kasıp kavuran; daha önce de Salon İKSV’nin ve Gezgin Salon’un konuğu olan Tamino, bu kez de N Kolay’ın katkılarıyla ilk Türkiye Turnesi’ne hazırlanıyor. Yıldız isim, 13 Eylül Çarşamba Ankara ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi Çim Amfi’de; 14 Eylül Perşembe İzmir Arena’da, 17 Eylül Pazar ise İstanbul Parkorman’da sevenleriyle buluşacak.

Turnenin biletleri genel dönem fiyatlarıyla passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ve İKSV ana gişede (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satışta.