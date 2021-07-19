Ghezzal'de kazanan Galatasaray oldu!

Galatasaray süper ligin asist kralı Rachid Ghezzal'ı Beşiktaş'tan koparmaya çok yakın. Siyah beyazlılar Cezayirli oyuncunun bonservisini almak için uğraş veriyordu. Devreye giren Galatasaray Ghezzal ve kulübü Leicester City ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'ın 29 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş'tan 400 bin euro fazla maaş verdiği öğrenildi.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Sarı kırmızılılar Leicester City'ye de Beşiktaş'ın önerdiği bonservis ücretinden 500 bin euro fazla teklif etti. Taraflar prensipte el sıkıştı. Son anda bir pürüz çıkmazsa Galatasaray bu hafta içinde Rachid Ghezzal ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş'ın geçen sezon başında Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 31 maça çıkmış, 8 gol, 17 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.