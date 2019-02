FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, 13-15 Şubat tarihleri arasından İstanbul'da gerçekleşti. Stratejik konuların görüşüldüğü ve Türkiye'nin 2'nci kez ev sahibi olduğu zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Benim için de burada olmak büyük bir onur. Bir kere daha bu güzel şehre gelmekten ötürü çok mutluyum, bu şehri çok seviyorum. Aynı şekilde sizin ülkeniz de futbolu çok seviyor onu da biliyorum. Çeşitli konuları ve önemli konuları tartıştık burada. Gelecekle ilgili şeylerden bahsettik. Turnuvalardan ve 2022 Dünya Kupası gibi konuları ele aldık. Bunun yanı sıra FIFA'ya üye bütün federasyonların gelişimi konusunda çeşitli konuları ele aldık. Kadınlar futbolundan bahsettik. Kadınlar Dünya Kupası var. Ayrıca VAR konusu da tartışmalardan birisiydi. Modern FIFA'nın önemli bir başarı hikayesi bu. VAR, bu çerçevede çok başarılı oldu. 50'den fazla ülke bunu uygulamaya başladı. Bunlar dışında hatta dün akşam futbol bile oynadık. Dün gece baya soğuktu hava ama yine de oynadık. Müthiş bir maç oldu. Gerçekten de çok eğlendik. Kendimizi ciddiye almadan bir şeyler yapmaya çalıştık" diye konuştu.

"ÖNCELİKLE KURALLARA SAYGI DUYMAK LAZIM"

Türk kulüplerinin FIFA olan dosyaları ve 3 Temmuz süreci hakkında gelen soruya ise Gianni Infantino, "Herhangi bir pişmanlık söz konusu değil, sonuçta bağımsız kurullardan bahsediyoruz. Bir tek üzüntümüz şu olabilir; Bütün bu işlerden para kazananlar sadece avukatlar oldu. Çünkü yıllarca sürüyor bu işler. Hukukçular için iyi bir iş oluyor. Diğer taraftan baktığımızda çeşitli sonuçlara varıyorlar. Şu an bazı dosyalar var bizde transferle ilgili dosyalar. Ve sadece Türkiye'den de yok, birçok ülkeden sorun ve dosya var. Türkiye'de durum aslında giderek iyileşiyor. Artık sözleşme yaparken gerekli şartları yerine getirmek zorunluluğu doyuyor. Bugün artık kulüpler finansal açısından farklı yaklaşımlar yapıyor. Ellerindeki imkanlarla çalışmalarını sürdürmeleri gerekiyor. Sadece futbol kaynaklı unsurlar yok. Genel olarak şunu söyleyebiliriz; Öncelikle kurallara saygı göstermek lazım. Bu mesaj bütün kulüplerin başkanlarına yönelik. Çünkü bazen çok tartışmalı yerlere gelebiliyoruz. Bu tartışmalar sonucunda olumlu bir yere varmak lazım. Yetkililer bir şey söylediği zaman herkes onları dinliyor. Önemli görevlerde olanların, serikanlı olması gerekiyor. Futbol bir tutku, elbette çok heyecanlanıyoruz zaman zaman. Ama kaybettiğimizde bunun bir spor olduğunu unutmayalım. Kaybetmek bir trajedi değil. Bir şey söylediğimiz zaman dikkat etmemiz lazım. Öbür türlü bir şiddet ortamı doğabiliyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE MAÇ OYNANMASI ZOR"

Katar'da yapılacak Dünya Kupası ile ilgili, maçların Türkiye'de de oynanma ihtimalinin sorulması üzerine ise Infantino, "Eğer Türkiye'yi yerinden alıp, Katar'a yaklaştırırsanız olur. Gerçek anlamda bir komşu değil. İlişkiler iyi olabilir ama coğrafi olarak yakın değil. Dolayısıyla maç olması Türkiye'de zor olur ama göreceğiz" cevabını verdi.

"VAR'I DESTEKLİYORUZ"

VAR sistemi ile ilgiliyse Gianni Infantino, şunları kaydetti:

"VAR ile ilgili olarak UEFA'nın ne yaptığı ya da yapmadığı ile ilgili bir şey söylemeyeceğim ama FIFA Dünya Kupası için VAR uygulamasını başlatmak istedi. Kadınlar Dünya Kupası'nda bunu yapmak istiyoruz. 50 ülkede VAR uygulanıyor. Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde başladı. Dolayısıyla yavaş yavaş ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Avrupa Ligi'nde kullanır mı bilmiyorum, UEFA'nın cevap vermesi gereken bir konu. Mükemmel bir sistem değil ama ileriye dönük faydalı olacağını düşünüyoruz, VAR'ı destekliyoruz."

"ESKİDEN HAKEMLERİN SUÇUYDU ŞİMDİ VAR'IN SUÇU DİYORLAR"

Türkiye'nin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıp yapamayacağı ile ilgili gelen bir soru üzerine ise Gianni Infantino şunları söyledi:

"Bence Türkiye büyük şampiyonalara ev sahipliği yapabilir. Gelecekte pek çok turnuvaya ev sahipliği yapması mümkün. Ne kadar çok aday olursa memnuniyet duyarım. Ne kadar istekli ülke olursa bu olumlu olur. Son Dünya Kupası'yla birlikte şeffaf bir adaylar süreci yapabildiğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Yeni FIFA böyle. Böyle çalışıyor. VAR konusuna gelince, sizin ülkenizde ne olduğu tam biliyorum. Genel olarak şunu söyleyebilirim; VAR olumlu oldu. Türkiye'de de oldu. Hala hatalar var, bu normal çünkü daha geliştirmemiz gereken bir bebek gibi. Bütün bunları yaparken somut rakamlara bakarsak; en son Dünya Kupası'ndaki istatistiklere bakarsak VAR her 3 maçta 1 devreye giriyor. Dolayısıyla hakemlerin kararlarının doğruluğu çok yüksek. Yüzde yüze çıkmıyor, buradaki sorun şu; futbolda özellikle daha heyecanlı ülkelerde her zaman maç kaybettiğinizde suç karşı tarafındır. Başkasının hatası olduğunu düşünürsünüz. Eskiden hakemin suçuydu, şimdi VAR'ın suçu. Kaybedenin hiç suçu olmuyor. Genelde hakemleri suçluyorlardı şimdi de VAR'ı. Suçlamak alışkanlık olarak yaptığımız bir şey. Biraz objektif değerlendirmemiz lazım. Ben hatırlıyorum 1 yıl önce herkes VAR konusunu tartışıyordu, herkesin endişesi vardı ama şimdi gittikçe her ülke uygulamak istiyoruz. 100 yıldan fazladır futbol var ama biz bunu yeni başlattık. Gelişmeye devam edecektir."

"AŞILMASI GEREKEN ZORLUKLAR VAR"

Dünya Kupası'na 48 takımın katılma konusunda da konuşan Gianni Infantino, "Bizim açımızdan UEFA ile bir gerginliğimiz yok, belki UEFA o açıdan bakıyor olabilir. Biz herkesle tartışıyoruz. Toplantılar bu yüzden yapılıyor. 150 kadar federasyon bir araya geldi, onlara danışmak durumundayız. Türkiye'de de farklı görüşler ortaya konabilir. Demokratik bir sürecin normal bir parçasıdır bu. FIFA; bir, iki, üç kişinin karar aldığı bir yer değil. Şimdi Dünya Kupası'na 48 takımla katılma bir çalışma olarak değerlendiriliyor. 10 kadar Güney Afrika ülkesinden geldi. 48 ülke olabilir mi acaba diye biz de buna bakacağız. Önce 32 olacak, eğer mümkün olursa lojistik açıdan, o zaman belki 48 olabilir 2022'de. Birçok seçenek var, aşılması gereken zorluk var. Katarlı yetkililerle de görüşüyoruz. Bu bağlamda sonucun ne olacağına bakacağız. Kararlar alındıktan sonra da o zaman zaten ticari kısmını da değerlendirme imkanımız olacak. Eminim FIFA'nın güçlüğü burada ticari anlamda da işe yarayacaktır. Çok önemli gelirlerin oluşmasına yol açacaktır. Ben de birçok hikaye okuyorum; Almanya ile ilgili de okuyorum. Kimliği belli olmayan yatırımcılar diyorlar. Ne kadar çok yatırımcı ortaya çıkarsa, ilgi duyarsa, o kadar iyi olur. Bizim bundan utanmamız gerekmiyor, bundan gurur duymalıyız. Çünkü FIFA dünyada tek organizasyondur futbolla ilgili. Bunu bütün dünyada eşit şekilde yapıyor. Bütün dünyada insanlar gelirleri kendilerine saklıyor ama biz gelirleri toplayıp dağıtıyoruz herkes gelişsin diye ve bundan da mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"YERLİ OYUNCU KALPTEN, YÜREKTEN OYNAYACAKTIR"

Türkiye'nin yabancı kuralı hakkında gelen soruyu da cevaplayan Gianni Infantino, "Şimdi dürüst fikrimi söyleyeyim; Bence genç, yetenekli ve Türk oyuncuların Türk takımlarında oynaması çok daha iyidir. 30 yaşındaki yabancı futbolcunun oynamasındansa... Kendi gençlerinize ne kadar yatırım yaparsanız o kadar iyi olur. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Türkiye'de ve diğer ülkelerde de aynı şey geçerli. Sadece milli takım açısından da söylemiyorum, her açıdan iyi olacaktır. Kalpten gönülden oynayacaktır. Dolayısıyla biz burada bazı futbol takımlarının mali durumu da dikkate almalıyız. Belki kulüpleri bu duruma iten mali durumları oldu. Ne kadar daha fazla oyuncu yetişirse o kadar iyi olur" cevabını verdi.

"2022 ARAP ÜLKELERİ İÇİN ŞANS OLACAK"

Doğası gereği iyimser olduğunu ve FIFA Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanmasının imkansız olmadığını söyleyen Gianni Infantino, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kolay değil, zorluklar var. Diğer taraftan da sadece futbolla ilgilenen bir başkan olarak bir takım önerilere de açığım. Futbol mucizeler yaratabilir zaman zaman. Mesela, Meksika, ABD, Kanada birlikte çalışacaklar. Meksika sınırına duvar konusu var. 2022'de işte Arap Ülkeleri için ciddi bir şans olacak. Dünyada olumlu mesajlara ihtiyacımız var. Muhteşem Dünya Kupaları düzenlenebileceği gördük. Rusya ile ilgili olarak, ırkçı şiddet eğilimli ülke öngörüleri vardı. Tek bir olay dahi gelişmedi. Arap dünyası için de belki aynı şeyi görmeliyiz. Çok güzel bir bölge Körfez Bölgesi. Burada birçok kişi bütün dünyaya açılma ihtiyacı duyuyor. Bölge ülkelerinde de keza bunu yapabilmeliyiz. Futbol açısından da önemli bu. Çok daha fazla takım katılacak ve birçok önyargılar var Arap dünyasına karşı. Siz Türkiye'de biraz daha yakınsınız, siz de bunu hissedebiliyorsunuzdur. İnsanları tanımadan fikir sahibi oluyoruz. Onlarla konuşmadan fikir sahibi oluyoruz. Nasıl yardımcı olabileceğimizi bilmeden yapıyoruz. Belki futbol buna katkı sağlar. FIFA başkanı olarak benim liderlerle bu konuları tartışma imkanım olacak ve bu konuları gündeme getireceğim. 32 takım da olsa 48 de olsa güzel bir turnuva olacak. Bütün dünya Körfezi ve Katar'ı tanıma fırsatı bulacak. Bu da dünyamıza önemli bir katkı sağlayacak."