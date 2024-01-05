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        Haberler Gündem GİB 1271 personel alımı yapacak! 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları neler, başvurular ne zaman?

        Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 personel alımı yapacak! GİB personel alımı şartları ve tarihleri

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağını açıkladı. KPSS'den 65 ve üzeri puan alanlar GİB personel alımı başvurularını 15-25 Nisan 2024 tarihleri arasında yapacak. Bu kapsamda gözler "GİB personel alımı şartları neler, başvurular nasıl yapılır?" soruları gündeme geldi. İşte, 2024 GİB personel alımı ilanının detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:10
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        Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alınacağını belirtti. GİB personel alımı sınavı başvuruları, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Peki, GİB personel alımı şartları neler ve başvurular ne zaman? İşte, konuya dair merak edilenler...

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        GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHİ

        Başvurular, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

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        GİB PERSONEL ALIMI SINAV TARİHİ VE YERİ

        Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

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        GİB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

        - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

        - 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihindeveya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

        - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

        - ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarınınbirinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

        - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

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        GİB PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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