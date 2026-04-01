GİB’den dijital ilanlara sıkı takip

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dönemde dijital platformlardaki gayrimenkul ilanlarına yönelik incelemelerde, ilan tutarı ile gerçek alım-satım bedelinin farklı olduğu belirtildi.

Mekansal Veri Analizi (MEVA) Projesi kapsamında gayrimenkul alım-satım ve kira işlemlerinin çok boyutlu veri setleri üzerinden analiz edildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde dijital platformlardaki gayrimenkul ilanlarına ilişkin yapılan analizlerde, bazı satıcıların ilan sayfalarında yer verdikleri tutar ile gerçek alım-satım bedelinin farklı olduğu ilanların bu şekilde güncellendiği veya kaldırıldığı tespit edilmiştir. İlan sayfalarında yer alan tutarlar gerçekleşen alım-satım bedelleri ile emsal ve piyasa verileriyle karşılaştırılmaktadır. Bu kapsamda uyumsuzluk gösteren işlemler farklı veri kaynakları üzerinden tespit edilmekte ve yakından izlenmektedir. Vergi kayıp ve kaçağına yol açabilecek bu tür uygulamalara karşı gerekli inceleme ve denetim süreçleri başlatılmakta olup, sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmektedir. Mükelleflerimizin herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için işlemlerini gerçek bedeller üzerinden ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir."

