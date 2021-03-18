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Gıda dostu otele “turuncu bayrak”

Plajlar ve marinalar için “mavi bayrak” uygulamasının ardından gıda dostu otellerde de “turuncu bayrak” dönemi başladı. Gıda israfını azaltan otellere turuncu bayrak veriliyor. Halen 20 otel turuncu bayrak kullanıyor. Hedef, turuncu bayrak çekilen otellerde gıda israfını 3. yılda yüzde 30, 5. yılın sonunda ise yüzde 70 oranında azaltmak

Gıda dostu otele “turuncu bayrak”

Turistler için tercih sebebi olan plaj ve marinalardaki “mavi bayrak” uygulaması tüm dünyada yaygın bir şekilde uygulanıyor. Şimdi de Türkiye “turuncu bayrak” uygulamasına öncülük yapıyor. Gıda Dostu Derneği’nin otellerde gıda israfını azaltmak amacıyla başlattığı turuncu bayrak projesi, şimdiden 20 otelde uygulanmaya başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED),Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) gibi sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra belediyeler ve çeşitli kamu kurumlarının desteklediği turuncu bayrak uygulamasının otellerin yanı sıra alışveriş merkezleri ve kurum yemekhanelerinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Gıda Dostu Derneği Başkanı Ali Akgün, bir grup gazetecinin projeye ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin dünyada en fazla gıda israf edilen ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Akgün, gıda israfı otellerde yüksek olduğu için turuncu bayrak uygulamasını buradan başlattıklarını belirtti. Turuncu bayrak asılacak turizm tesislerinde aşçıdan yöneticiye kadar tüm personelin eğitimden geçirildiğini kaydeden Akgün, israfı önlemek amacıyla gıda maddelerinin satın alma aşamasından itibaren çeşitli önlemler alındığını ifade etti. Oteldeki tabakların küçültülmesinden, meyve ve sebzelerden yapılan süslemelerin kaldırılmasına kadar israfı önleyici adımlar atıldığını belirten Akgün, çocuklar dahil olmak üzere tüm misafirlerde gıda israfı konusunda farkındalık oluşturmak için sürekli etkinlikler düzenlendiğini anlattı.

AMAÇ İSRAFI ÖNLEYİP KALİTEYİ ARTIRMAK

Turuncu bayrak uygulamasına geçen otellere, gıda israfını önleyici tedbirleri için puan verildiğini, kriterlere uymayan otellerden ise turuncu bayrağın 3. yılın sonunda geri alınacağını kaydeden Akgün, 5 yıldızlı bir otelde sezonda ortalama 30 milyon liralık mutfak harcaması yapıldığını, bunun yüzde 10-15’inin israf edildiğini belirtti. Akgün, israf oranı yüzde 10 kabul edilse bile otel için yılda 3 milyon lira bir kaybın söz konusu olduğunu vurguladı. Turuncu bayrak uygulaması ile bu israfın önüne geçmek istediklerini ifade eden Akgün, proje ile gıda israfı konusunda ilk iki yıl farkındalığın sağlanmasını, 3’üncü yılın sonunda yüzde 30, 5’inci yılın sonunda ise yüzde 70 oranında azaltılmasını hedeflediklerini söyledi.

“Her şey dahil” konseptinde gıdanın israf edildiğine yönelik eleştirilere dikkat çeken Ali Akgün, turuncu bayrak çeken otellerde her şey dahil sisteminin devam ettiğini, israf azaldığı için bu otellerde yemek kalitesinin de arttığını ifade etti.

YURT DIŞINA AÇILACAK

Turuncu bayrak uygulamasının yüzde 100 yerli olduğunu belirten Ali Akgün, Türkiye’de uygulamanın yaygınlaşmasıyla turizmin yoğun olduğu ülkelere de açılacaklarını söyledi. Akgün, 2021 yılı sonuna kadar 100 otel ve 20 milyon misafire ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

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