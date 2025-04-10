Gigi Hadid'in beyaz saçı peruk çıktı

Gigi Hadid, son dönemdeki en çarpıcı görünümlerinden birinin arkasındaki gerçeği açıkladı. 29 yaşındaki Filistin asıllı ABD'li model, Jimmy Fallon'un TV programında beyaz saçlı haliyle ilgili açıklama yaptı.

Paris'te Louvre Müzesi yararına düzenlenen bağış gecesi Grand Dîner du Louvre'da beyaz saçlı haliyle boy gösteren Gigi Hadid; "O bir peruktu" itirafında bulundu. Hadid; "Çok eğlenceliydi. Gümüş saçla eğlendim" diye ekledi.

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Sarı saçlarıyla bilinen Gigi Hadid, bağış gecesinde beyaz saçlı stiliyle moda yorumcularından tam not aldı.

İngiliz şarkıcı Zayn Malik ile birlikteliğinden bir kızı olan Gigi Hadid, 2023'ten bu yana oyuncu Bradley Cooper ile aşk yaşıyor.