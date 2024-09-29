Gigi Hadid Paris Moda Haftası defilesinde koli bandından elbise giydi
Gigi Hadid, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede, sadece koli bandıyla yapılan ilginç bir kıyafetle yürüdü
Gigi Hadid, Paris Moda Haftası defilesinde koli bandından elbise giydi.
29 yaşındaki Hadid, aralarında siyah deri kıyafetiyle yanında yürüyen rapçi Travis Scott'un da olduğu bir grup modele podyumda liderlik etti.
Ancak zor kıyafetle yürürken Gigi Hadid için her şey yolunda gitmedi. Çünkü koli bandıyla sarılmış ayakkabısının topukları sallanınca neredeyse düşüyordu ancak kendini bu durumdan kurtararak yürüyüşüne devam etti.
Ünlü modelin ilginç kıyafetli yürüyüşünü aralarında Ice Spice, Bella Thorne, Normani ve Tom Daly'nin bulunduğu bir grup ünlü isim seyretti.