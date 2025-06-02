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        Haberler Magazin Gigi Hadid ile Bella Hadid'in kız kardeşi Aydan Nix, Bodrum’da tatil yapıyor - Magazin haberleri

        Gigi Hadid ile Bella Hadid'in kız kardeşi Aydan Nix, Bodrum’da tatil yapıyor

        Ünlü modeller; Gigi Hadid ile Bella Hadid'in yıllar sonra ortaya çıkan kardeşleri Aydan Nix, Bodrum'da tatil yapıyor. Nix, denizin ve güneşin keyfini çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 17:39 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:39
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        Bodrum'da tatil yapıyor
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        Moda dünyasının iki ünlü kardeşi Gigi Hadid (30) ile Bella Hadid (28), bir kız kardeşleri daha olduğunu doğrulamış ve üvey kardeşleri Aydan Nix (23) ile 2023'te tanıştıklarını açıklamıştı.

        Gigi Hadid ile Bella Hadid kardeşler, babaları Mohamed Hadid ile...

        Hadid kardeşler, geçtiğimiz günlerde Aydan Nix hakkında Daily Mail'e bilgi verirken; "Babamız Mohamed Hadid'in 20 yıl önce annemizle boşanmanın ardından, emlakçı Teri Hatfield Dull ile hamilelikle sonuçlanan kısa bir ilişki yaşadı. Bu birliktelikten kardeşimiz Aydan Nix dünyaya geldi" demişlerdi.

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        Bu sürpriz haber sonrasında, Aydan Nix'in Bodrum'da tatil yaptığı öğrenildi.

        Arkadaşıyla ile Atina'da bir süre tatil yapan Aydan Nix, ardından Bodrum'a geldi. Nix, sosyal medya hesabından tatil pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

        "ÜVEY BABASINI, ÖZ BABASI OLARAK TANIDI"

        Hadid kardeşler, Aydan Nix’in yakın zamana kadar Mohamed Hadid’in babası olduğunu bilmediğini, babası olduğunu zannettiği bir adamla birlikte büyüdüğünü açıklamıştı. Kardeşler, güzel sanatlar eğitimi alan küçük kardeşleri hakkında; "Aydan, Florida’da doğdu ve orada yetişti. 19 yaşındayken üvey babası aniden vefat edene kadar, onu babası olarak tanıdı" ifadelerini kullanmışlardı.

        Tekne turu da yapan Aydan Nix, arkadaşına poz verdi.

        Hadid kardeşler, Aydan Nix ile ilk kez 2023'ün sonlarında bağlantı kurduklarını belirtirken; "O andan itibaren Aydan'ı kollarımızı açarak kucakladık" dedi. Aile, gazeteye yaptığı açıklamada; "Babamız da dâhil olmak üzere hepimizle vakit geçirdi ve ailemize katılan bu beklenmedik ve güzel üyeyi el üstünde tuttuk. Kardeşler olarak, Aydan da dâhil olmak üzere, onu nasıl destekleyeceğimiz ve koruyacağımız konusunda birçok açık ve sevgi dolu konuşma yaptık" açıklamasında bulundu.

        Filistinli bir baba ve Hollandalı bir annenin çocukları olarak ABD'de dünyaya gelen Hadid kardeşlerin Anwar Hadid (25) adında bir erkek kardeşleri daha var.

        Nix, Bodrum'da bir köpeği severken...

        Daily Mail Gazetesi, Mohamed Hadid'in kızı Aydan Nix'i aslında başından beri bildiğini ancak finansal destekte bulunmadığını yazdı. Mohamed Hadid, 2024 Babalar Günü mesajında ​​sadece 5 çocuğundan bahsetmiş, Aydan'ın adını anmamıştı.

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        #aydan nix
        #Bella Hadid
        #Gigi Hadid
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