Gilaburu faydaları 0:00 / 0:00

Son yıllarda dikkat çeken meyvelerden biri olan gilaburu ülkemizde bol miktarda yetişen bir meyvedir. Son yıllara kadar popüler bir meyve olmadığı için özllikle gilaburu nedir sorusu merak edilmektedir. Gilaburu, bilimsel ismiyle viburnum opulus, minik kırmızı toplara sahip salkım şeklinde meyveleri olan bir bitkidir.

Ülkemizde Kayseri başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde yetişmektedir.. Bazı insanlar birçok derde deva olan bu meyveden henüz yeni yeni haberdar olmakta ve gilaburu faydaları da kişiler tarafından araştırılmaktadır. Gilaburu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilen bir meyvedir. Özellikle böbreklere olan faydalarıyla dikkatleri çeken ve görüntüsüyle ilgi odağı olan bu meyveyle ilgili bilgileri ve gilaburunun faydalarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Gilaburu Faydaları

Gilaburu içerdiği yüksek orandaki vitamin ve mineraller nedeniyle sağlığa çok faydalı bir meyvedir. Suyu içilerek, reçeli, kompostosu yapılarak tükeitlebileceği gibi meyve olarak da yenilebilmektedir. Hafif buruk bir tada sahip olan gilaburunun birçok faydası vardır. Özellikle içeriğindeki C vitamini sayesinde gilaburu tüketimiyle birçok hastalığın önüne geçilebilmektedir.

Böbreklerdeki taşların ve kumların vücuttan atılmasına katkısı vardır. böbrekler için çok faydalı bir besindir.

Birçok kaynakta gilaburunun ağrıyı hafiflettiği bilgisi yer almaktadır. Adet dönemindeki kramplara ve ağrılara iyi geldiği de bilinmektedir.

İçeriğinde bulunan C vitamini ile bağışıklık sistemine katkıda bulunur.

Kasları gevşetir. Aynı zamanda strese iyi geldiği de bilinmektedir.

Kırmızı meyvelerin içeriğinde bulunan antosiyaninler nedeniyle kansere karşı koruyucu görevleriyle bilinir. Gilaburu da içeriğindeki antioksidanlarla kansere karşı koruyucu bir kalkan oluşturur.

Kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyonun önüne geçer.

Kolesterol yüksekliğine iyi gelir. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.

İdrar söktürücüdür. Bu nedenle ödem sorununun önüne geçer.

İçeriğinde bulunan liflerle bağırsak sağlığına katkıda bulunur. Özellikle kabızlığı önlemesiyle bilinir.

Cildi güzelleştirir. Cildin nem ihtiyacı için önemli bir besindir.

Yatıştırıcı özellikleri sayesinde sinirlere iyi gelir. Bu sayede daha rahat bir uyku uyunmasına katkı sağlar.

Gilaburu Zayıflatır Mı?

Kilo problemleri birçok kişinin hayatını etkilemekte, birçok insan kilo verebilmek adına bazı besinlerden medet ummaktadır. Bu nedenle de gilaburu zayıflatır mı sorusu kişilerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer almaktadır. hiçbir meyve ya da sebzenin tek başına zayıflatıcı bir etkisi yoktur. Fakat bazı meyveler tok tutucu özellikleriyle çok fazla yemek yenmesinin önüne geçebilir. Gilaburunun da zayıflatıcı bir etkisi yoktur fakat idrar söktürücü bir meyve olduğu için vücuttaki ödem sorununun önüne geçerek zayıflamaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda düşük kalorisi ile diyetlerde gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Tok tutucu özelliği vardır.

Gilaburu Zararları

Birçok hastalığa iyi gelen gilaburunun çok fazla tüketildiğinde çeşitli zararları da olabilmektedir. Çok fazla tüketilmesi ishal gibi bağırsak sorunlarına yol açabilir. Aynı zamanda alerjik bünyeye sahip ve kronik hastalıkları olan kişilerin gilaburu tüketirken çok dikkatli olmaları ve kullanmadan önce doktorlarına danışmaları önerilmektedir. Kronik hastalıkları etkileyebilir ve bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Gilaburu Nasıl Kullanılır?

Birçok kişinin yeni tanışmakta olduğu gilaburunun nasıl kullanılacağı da merak konusu olmaktadır. Buruk bir tada sahip olan gilaburunun reçeli, marmelatı hazırlanarak kullanılabilmektedir. Aynı zamanda gilaburu suyu da oldukça popüler bir içecektir. Gilaburu suyu eczanelerde ve aktarlardan temin edilebilmektedir. Özellikle bu haliyle tam bir şifa kaynağıdır ve belirli kürler halinde tüketilebilir. Gilaburu suyu genellikle 2-3 haftalık periyodlarla tüketilir ve 1 hafta kullanımına ara verilir. Taze olarak bulunabilirse yulaflara, tatlılara eklenerek de tüketilebilmektedir.

Gilaburu Hamilelikte Kullanılır Mı?

Gilaburunun hamilelik sırasında kullanılıp kullanılamayacağı konusu anne adayları tarafından merak edilmektedir. Gilaburunun hamilelik sırasında herhangi bir olumsuz etkisi gözlemlenmemiştir. Hatta faydaları gebelik sırasında da geçerlidir. Fakat yine de hamileler tarafından dikkatli kullanılması önerilmektedir. Kullanmadan önce hamilelerin doktorlarına danışmaları ve gilaburunun kullanımında aşırıya kaçmamaları önerilmektedir.